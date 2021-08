Bắc Trà My nỗ lực chống hạn cứu lúa hè thu

(QNO) - Nắng nóng kéo dài hơn tháng qua khiến nhiều cánh đồng lúa, hoa màu tại huyện miền núi Bắc Trà My rơi vào tình trạng khô hạn, thiếu nước tưới nghiêm trọng.

Nước được bơm theo ống lên các đồng lúa. Ảnh: TÚ VÂN

Trung tâm Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trà My liên tục phát đi các thông tin cảnh báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài tại địa phương. Nhiệt độ cảnh báo từ 37,7 đến 40 độ C, độ ẩm thấp nhất 40 - 48%. Đợt nắng nóng kéo dài đã làm cho nhiều cánh đồng lúa tại huyện miền núi Bắc Trà My rơi vào tình trạng nứt nẻ.

Lúa hè thu đang trong giai đoạn làm đòng. Vì vậy, bằng mọi cách, người dân và chính quyền địa phương nỗ lực đưa nước tưới đến các cánh đồng. Ông Nguyễn Tấn Hiệp (thôn Dương Hòa, xã Trà Sơn) lo lắng nói: “Năm ni, nắng nóng kéo dài nên lúa hè thu không có nước tưới. Bà con nông dân chúng tôi làm cái chi cũng khó, bắp thì tỉa đến lần 2, lần 3 rồi mà thiếu nước nên không lên được cây mô. Hiện chừ được huyện, xã hỗ trợ máy bơm, đường dây dẫn nước nên bà con chúng tôi đang cố gắng bơm nước để cứu lúa, chứ không cứu kịp thì không có đòng mô mà trổ bông”.

Nông dân xã Trà Sơn bơm nước từ sông Trường lên các cánh đồng lúa. Ảnh: TÚ VÂN

Từ dòng sông Trường, huyện Bắc Trà My đã huy động các doanh nghiệp hỗ trợ phương tiện cơ giới múc các đường mương nhỏ để dẫn nước. Theo đó, người dân sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí trong việc bơm nước trực tiếp lên các cánh đồng.

Ông Nguyễn Thanh Trang - Chủ tịch UBND xã Trà Sơn cho biết: “Vụ hè thu năm nay, xã Trà Sơn có hơn 54ha diện tích sản xuất lúa nước. Nắng nóng kéo dài làm cho nhiều diện tích sản xuất của người dân phải bỏ dở vì thiếu nước. Được huyện hỗ trợ máy bơm, xã trích kinh phí mua dây, người dân tự mua dầu để bơm nước tưới. Bằng mọi cách phải giảm thiểu thấp nhất thiệt hại trong sản xuất cho nông dân địa phương”.

Vụ này, toàn huyện Bắc Trà My có hơn 600ha sản xuất lúa, trong đó có 328ha lúa rẫy. Cùng với công tác phòng chống dịch bệnh, địa phương đã nỗ lực huy động nhân dân tham gia chống hạn nhằm giảm thiệt hại do nắng nóng gây ra. Hỗ trợ máy bơm, hỗ trợ đường ống dẫn nước để người dân luân phiên tưới tiêu giữa các cánh đồng đang là giải pháp huyện miền núi này thực hiện nhằm duy trì ổn định sản xuất tại địa phương.