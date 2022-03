Bệnh khảm lá gây hại 1.664ha sắn ở nhiều địa phương

Vụ đông xuân năm nay, nông dân trên địa bàn tỉnh sản xuất 6.364ha sắn các loại.

Những địa phương có diện tích canh tác lớn là Quế Sơn 1.715ha, Núi Thành 1.100ha, Thăng Bình 642ha, Tây Giang 580ha... Hiện nay, số diện tích sắn nêu trên trong giai đoạn phát triển thân, lá, củ. Tuy nhiên, thời gian gần đây bệnh khảm lá sắn bùng phát mạnh và gây hại tại nhiều nơi.

Theo số liệu thống kê của ngành nông nghiệp, tính đến thời điểm này, tại 5 huyện gồm Núi Thành, Quế Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn, Bắc Trà My đã có 1.664ha sắn (chủ yếu là 2 loại giống PLT01 và KM94) bị nhiễm bệnh khảm lá (tăng 1.151ha so với cùng kỳ năm ngoái). Tỷ lệ hại trung bình từ 10 - 20%, nơi cao 20 - 40% (Hiệp Đức) và cục bộ lên đến 50 - 70% (Quế Sơn, Nông Sơn, Núi Thành, Bắc Trà My).

Được biết, khảm lá sắn là bệnh hại nguy hiểm do vi rút Sri Lanka Cassava Mosaic gây ra. Hiện nay, bệnh này chưa có thuốc đặc trị.