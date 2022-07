Các địa phương chủ động chống hạn

(QNO) – Thời tiết cực đoan diễn ra từ tháng 5 đến nay dự báo sẽ gây khó khăn trong sản xuất vụ hè thu. Chính vì vậy, các địa phương đang tích cực chuẩn bị các phương án chống hạn để hạn chế tối thiểu thiệt hại mùa màng do hạn hán gây ra.

Dự báo thiếu nước

Vụ hè thu năm nay, gia đình ông Nguyễn Đăng Tám (thôn Trà Kiệu Tây, xã Duy Sơn, Duy Xuyên) gieo sạ 5 sào ruộng. So với vụ hè thu năm 2021, thời tiết ít nhiều đỡ khắc nghiệt hơn, tuy nhiên, ông Tám vẫn lo lắng thời gian tới, nếu không có mưa thì chuyện thiếu nước ở vùng này là không tránh khỏi. “Năm ngoái vì hạn hán mà 3 sào rưỡi chết cháy. Vì vậy, chúng tôi vừa trông chờ vào thời tiết thuận lợi vừa hi vọng Hợp tác xã Duy Sơn có kế hoạch đảm bảo nước tưới ổn định nhất".

Trên địa bàn xã Duy Sơn, nước tưới phụ thuộc vào hồ thủy lợi Phú Lộc và hồ 3.2 đảm trách tưới cho hơn 447ha lúa. Hiện tại, lượng nước duy trì của các hồ này vẫn đảm bảo phục vụ nông nghiệp, tuy nhiên, nếu lượng nước bổ sung không có thì sẽ đứng trước nguy cơ thiếu nước.

Ông Nguyễn Văn Tấn - Giám đốc Hợp tác xã Duy Sơn cho biết: “Ngay từ vụ chúng tôi đã triển khai nhiều phương án để chống hạn cho cây lúa vụ hè thu như nạo vét lòng suối. Nếu thời tiết tiêu cực, hợp tác xã sẽ thuê đóng một số giếng ở các khu vực khả năng có nước để tưới cho một số diện tích thiếu nước tưới".

Tương tự, tại Thăng Bình, từ tháng 5 đến tháng 7.2022 thời tiết nắng nóng, rất ít mưa, nước đến các hồ gần như không có. Về nguồn nước các hồ chứa, đầu vụ Chi nhánh Thủy lợi Thăng Bình đã cân đối, nguồn nước các hồ chứa Cao Ngạn, Phước Hà, Đông Tiển, lập phương án tưới rất tiết kiệm để đảm bảo phục vụ tưới tốt cho toàn diện tích theo kế hoạch.

“Các trạm bơm vận hành linh hoạt phục vụ tốt, đảm bảo nguồn nước và các đập dâng trên địa bàn luôn hoạt động, điều tiết nguồn nước ổn định, đảm bảo mực nước dâng bình thường để phục vụ tốt cho sản xuất” – ông Bùi Văn Hải, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Thủy lợi Thăng Bình thông tin.

Tại Phú Ninh, diện tích chủ động nước là 3.090ha, trong đó, tưới trực tiếp từ hệ thống công trình thuỷ lợi Phú Ninh là 2.517ha, tưới từ các hồ đập và trạm bơm do địa phương quản lý 573ha, diện tích lúa nước trời 60ha. Dự báo tổng diện tích bị hạn là hơn 555ha, tình hình khô hạn sẽ xảy ra ở những khu vực:

Đối với hệ thống kênh tưới Bắc Phú Ninh, khi xảy ra hạn hán sẽ thiếu nước tưới ở một số diện tích sản xuất cuối các tuyến kênh như: Kênh N10A-8 (xã Tam An, Tam Đàn), cuối kênh N10 (Tam An), N10B (Tam Phước), N2B (xã Tam Thái, Tam Đại)... Các diện tích lấy nước từ công trình hồ, đập vừa và nhỏ ở các xã vùng Tây của huyện như hồ chứa Ma Phan, Đập Cốn, đập Thọ Đức (Tam Lộc), đập Ba Suối, đập Đá (Tam Dân), đập Vực Voi (Tam Lãnh)... và hệ thống các trạm bơm Tam Lộc, Phú Thịnh, Phước Thượng, Đại An. Ngoài ra, nguồn nước từ các con suối nhỏ sẽ bị cạn, nên dự báo các đập bổi không còn phát huy tác dụng.