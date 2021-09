Gấp rút thu hoạch lúa ngập úng, ngã đổ

Hôm qua 13.9, trời ngớt mưa, nông dân nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh khẩn trương ra đồng tiêu thoát nước cho những ruộng lúa bị ngập úng và nhanh chóng thu hoạch lúa chín ngã đổ.

Nhà nông ra đồng tìm cách tiêu thoát nước cho những ruộng lúa bị ngập úng. Ảnh: N.T

Vừa lom khom cắt từng bó lúa ướt sũng, bà Phạm Thị Bốn ở thôn La Tháp Đông (xã Duy Hòa, Duy Xuyên) cho biết, hè thu 2021 này gia đình bà canh tác 20 sào lúa. Hầu hết ruộng lúa phát triển tốt, nhưng đến thời điểm thu hoạch rộ thì cơn bão số 5 xuất hiện, mưa to kèm theo gió lớn ập tới khiến lúa bị ngã đổ.

“Mấy ngày nay, tôi như ngồi trên đống lửa, bởi trong số 20 sào lúa thì có đến 50% diện tích chuẩn bị thu hoạch bị ngã rạp và ngập sâu. Ngay sau khi mưa tạnh, vợ chồng tôi liền ra đồng tìm cách thoát nước ra khỏi ruộng và khẩn trương thu hoạch những đám lúa bị ngã đổ bằng thủ công để hạn chế tình trạng hạt lúa hư thối, nẩy mầm ngay trên cây” - bà Bốn nói.

Không chỉ gia đình bà Phạm Thị Bốn, hôm qua 13.9, tranh thủ trời tạnh ráo, rất nhiều hộ dân khác ở huyện Duy Xuyên cũng tất tả ra đồng tiêu úng cho những ruộng lúa bị ngập nước. Cạnh đó, huy động tối đa nhân lực, phương tiện tiến hành thu hoạch các đám lúa chín bị mưa gió quật ngã.

Ông Trần Huy Tường - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Duy Xuyên cho biết, qua thống kê sơ bộ, toàn huyện có đến 250ha lúa bị ngã đổ và ngập trong nước, tập trung nhiều nhất ở các xã Duy Hòa, Duy Trung, Duy Thu, Duy Sơn.

Ngay sau khi bão số 5 suy yếu và tan dần, ngành nông nghiệp huyện lập tức yêu cầu các đơn vị liên quan và chính quyền các địa phương tập trung hướng dẫn, hỗ trợ nông dân nhanh chóng tiêu thoát nước cho ruộng lúa để hạn chế tình trạng hạt lúa bị hư thối hoặc nẩy mầm trên cây.

Đối với những diện tích lúa đã chín vàng, cần huy động mọi lực lượng khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn để tránh ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng sản phẩm gạo. Còn đối với những diện tích lúa đang giai đoạn chắc xanh nhưng bị ngã đổ do mưa gió thì tháo cạn nước khỏi mặt ruộng để tạo thuận lợi cho việc thu hoạch trong những ngày tới.

Ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT thông tin, trong tổng số 6.260ha lúa hè thu của Quảng Nam chưa kịp thu hoạch trước khi bão số 5 áp sát đất liền, những ngày qua toàn tỉnh có đến 3.169ha bị ngập úng, ngã đổ do mưa to và gió mạnh kéo dài. Trong đó, nhiều nhất là Điện Bàn 850ha, Quế Sơn gần 284ha, Thăng Bình 299ha, Tam Kỳ 287ha, Núi Thành 406ha, Hội An 200ha, Phú Ninh 204ha, Đại Lộc 246ha...

Qua khảo sát tại nhiều địa phương cho thấy, hiện nay ngành nông nghiệp cùng chính quyền các cấp tích cực hỗ trợ nông dân tiêu thoát nước cho những ruộng lúa bị ngập úng và khẩn trương thu hoạch các ruộng lúa chín bị ngã đổ bằng máy gặt đập liên hợp hoặc bằng thủ công để hạn chế thiệt hại.