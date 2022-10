Giai đoạn 2021 – 2025, Tam Kỳ hỗ trợ 51 hộ nghèo xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt

(QNO) - Chiều 3.10, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc với UBND TP.Tam Kỳ liên quan tình hình thực hiện Nghị quyết số 32 (ngày 29.9.2021) của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt giai đoạn 2021 – 2025 và tình trạng phát triển chăn nuôi trên địa bàn, quan điểm của địa phương về dự thảo đề án quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi.

Quang cảnh cuộc làm việc chiều ngày 3.10. Ảnh: M.N

Theo báo cáo tại cuộc làm việc, ngày 2.11.2021 UBND TP.Tam Kỳ có quyết định phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt giai đoạn 2021 – 2025.

Cụ thể, tổng số hộ nghèo được hỗ trợ là 51 hộ với tổng kinh phí 1,025 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh 510 triệu đồng, ngân sách thành phố 260 triệu đồng và nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ thành phố 255 triệu đồng. Trong 2 năm 2021 – 2022, các đơn vị liên quan của Tam Kỳ tiến hành hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng 44 chòi/phòng trú bão, lũ, lụt với kinh phí 870 triệu đồng.

Theo UBND TP.Tam Kỳ, ngoài hộ nghèo, UBND tỉnh cần nghiên cứu điều chỉnh mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt. Đồng thời, quy định cụ thể định mức kinh phí xây dựng một chòi/phòng và mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh, tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương đối với từng nhóm đối tượng. Riêng đối với hộ nghèo, cần xem xét hỗ trợ 100% định mức kinh phí xây dựng chòi/phòng.

Đối với lĩnh vực chăn nuôi, hiện nay Tam Kỳ có khoảng 9.973 con gia súc và 238.829 con gia cầm các loại. Phần lớn người dân nuôi theo hình thức nông hộ trong các khu dân cư với quy mô nhỏ lẻ, khó kiểm soát dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với UBND TP.Tam Kỳ. Ảnh: M.N

Hiện nay, một số khối phố thuộc phường Tân Thạnh và An Phú, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên việc không được phép chăn nuôi là vấn đề khó khăn, cần phải có lộ trình và tiến tới dừng hẳn. Trước mắt, địa phương tăng cường hướng dẫn người dân chăn nuôi phải đảm bảo tuyệt đối về vệ sinh môi trường, kê khai hoạt động chăn nuôi theo quy định. Phía UBND TP.Tam Kỳ cũng sẽ định hướng tạo sinh kế cho người dân khu vực bị ảnh hưởng sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi.

Còn đối với các phường An Mỹ, An Sơn, An Xuân, Phước Hòa và một số khối phố thuộc các phường Tân Thạnh, Hòa Hương, An Phú quy định không được phép chăn nuôi là phù hợp với định hướng phát triển của TP.Tam Kỳ...