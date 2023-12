Giai đoạn 2021 - 2023, khoảng 2.080 hộ miền núi được hỗ trợ sắp xếp dân cư

(QNO) - Sáng nay 26/12, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm (2021 - 2023) thực hiện Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh về quy hoạch cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025; bàn phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024 - 2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đến dự.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh; A.N

Báo cáo của Sở NN&PTNT cho biết, qua 3 năm triển khai nghị quyết, có khoảng 2.080/7.821 hộ tham gia thực hiện; trong đó có 2.050 hộ di dời chỗ ở, với tổng kinh phí phân bổ hơn 187 tỷ đồng.

Mặc dù tỷ lệ hộ thực hiện so với chỉ tiêu nghị quyết chưa cao, nhưng kết quả đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh miền núi. Đồng thời tạo điều kiện rà soát, quy hoạch bố trí dân cư gắn với phát triển sản xuất phù hợp với từng thôn bản, điểm dân cư... đảm bảo việc xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân trước thiên tai, bão lũ.

Đại biểu chia sẻ kinh nghiệm trong công tác sắp xếp dân cư miền núi. Ảnh: A.N

Quá trình triển khai đã phát huy vai trò chủ thể người dân, nhận sự hưởng ứng cao của cộng đồng, góp phần thực hiện thuận lợi công tác sắp xếp dân cư miền núi. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, nhất là trong đánh giá mức độ an toàn tại các điểm tái định cư, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ sau di dời gặp khó khăn...

Để đáp ứng nhu cầu triển khai, thời gian tới, Sở NN&PTNT kiến nghị UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu số hộ sắp xếp, ổn định dân cư giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị quyết 23 của HĐND tỉnh từ 7.821 hộ thành 4.691 hộ; đồng thời quan tâm hỗ trợ đầu tư khu tái định cư tập trung cho các huyện khó khăn về quỹ đất bố trí dân cư.

Giai đoạn 2021 - 2023, hơn 2.080 hộ miền núi được hỗ trợ sắp xếp dân cư. Ảnh: A.N

Trên cơ sở số hộ cần sắp xếp dân cư giai đoạn 2024 - 2025, Sở NN&PTNT đề nghị các địa phương chủ động rà soát quỹ đất trên địa bàn, đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, xây dựng kế hoạch sử dụng đất hằng năm để tổ chức thực hiện.

Các địa phương khẩn trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ thực hiện sắp xếp, ổn định dân cư theo quy định.