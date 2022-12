Hỗ trợ nông dân sản xuất vụ đông xuân

Thời gian qua, ngành nông nghiệp cùng chính quyền các địa phương của huyện Nông Sơn chủ động phối hợp giúp nông dân tổ chức sản xuất vụ đông xuân 2022 – 2023 thuận lợi và mang lại kết quả khả quan.

Nông dân huyện Nông Sơn tập trung làm đất để chuẩn bị triển khai gieo sạ vụ lúa đông xuân 2022 - 2023. Ảnh: L.Đ

Ông Trần Thiện Thắng – Trưởng phòng NN&PTNT Nông Sơn thông tin, trong vụ sản xuất đông xuân và hè thu của năm 2022, nông dân trên địa bàn 6 xã của huyện gieo trồng 2.327ha cây lương thực có hạt, trong đó có 1.823ha lúa và 504ha bắp. “Mặc dù năm nay thời tiết diễn biến bất lợi nhưng năng suất 2 loại cây trồng chủ lực này vẫn đạt khá cao.

Theo số liệu thống kê, năng suất lúa bình quân toàn huyện đạt 57,3 tạ/ha, tăng 2,4 tạ/ha so với năm 2021. Đáng chú ý, năng suất bắp đạt 50,9 tạ/ha, tăng 22,8 tạ/ha so với năm ngoái. Nhờ năng suất tăng nên năm 2022 tổng sản lượng lương thực có hạt của Nông Sơn đạt hơn 13.006 tấn, tăng 461 tấn so với chỉ tiêu nghị quyết HĐND huyện đề ra và tăng 24,7% so với năm trước” – ông Thắng chia sẻ.

Vụ đông xuân 2022 – 2023 sắp tới, Nông Sơn sẽ triển khai gieo trồng hơn 1.021ha lúa, 165ha bắp và nhiều diện tích rau đậu các loại. Đối với việc sản xuất lúa, địa phương tập trung chỉ đạo và khuyến cáo nông dân thực hiện nghiêm lịch thời vụ, cơ cấu giống do Sở NN&PTNT xác lập và đã cấp phát tờ rơi hướng dẫn.

“Trong số diện tích canh tác lúa nêu trên, huyện chủ yếu cơ cấu những loại giống trung và ngắn ngày. Trong đó, bố trí gieo sạ 60% diện tích bằng nhóm giống lúa chủ lực có chất lượng tốt như ĐT100, Thiên ưu 8, Bắc Thịnh, HT1, TBR225, Hà Phát 3... Để tiếp sức cho nhà nông, UBND huyện chi 501 triệu đồng cho các địa phương mua hơn 20 tấn giống lúa các loại hỗ trợ nông dân gieo sạ” – ông Thắng nói.

Ông Trần Văn Lưu – Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Nông Sơn cho hay, từ ngày 15/11 đến nay, đơn vị cắt cử 2 tổ cán bộ về tất cả 29 thôn của 6 xã mở 25 lớp tập huấn chuyển giao các gói kỹ thuật sản xuất lúa tiên tiến và những giải pháp phòng trừ hiệu quả dịch hại tổng hợp trên đồng ruộng cho hơn 1.000 hộ nông dân.

Đồng thời, phổ biến rộng rãi lịch thời vụ, cơ cấu giống lúa của vụ đông xuân 2022 – 2023 để đội ngũ khuyến nông viên cơ sở và nhà nông nắm bắt kịp thời, từ đó chủ động triển khai gieo sạ theo đúng yêu cầu của ngành nông nghiệp tỉnh.

Còn ông Đỗ Đình Long – Phó Trưởng phòng NN&PTNT Nông Sơn cho biết, toàn huyện có 7 hồ chứa, 25 đập dâng, 9 trạm bơm điện. Đến nay, số hồ chứa và đập dâng nêu trên đều đã tích đầy nước, đảm bảo phục vụ tưới cho các loại cây trồng trong suốt vụ đông xuân 2022 – 2023.

“Nhằm chủ động cung ứng nước tưới, từ đầu năm 2022 đến nay, bằng nhiều nguồn vốn huy động, huyện Nông Sơn đã đầu tư 4,4 tỷ đồng xây dựng trạm bơm điện Đông An và đập dâng Bánh Ít ở xã Ninh Phước. Cùng với đó, tiến hành kiên cố hóa thêm 4 tuyến kênh mương với kinh phí khoảng 1 tỷ đồng” – ông Long nói.