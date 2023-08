Hội An có gần 23ha sản xuất rau đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

Hiện nay, trên địa bàn TP.Hội An có gần 23ha đất sản xuất rau đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, phục vụ du lịch và đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng. Trong đó có 1,3ha được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; 18,5ha được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP và hơn 3,1ha được chứng nhận theo tiêu chuẩn hữu cơ.

Sản xuất rau đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm vừa góp phần đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng vừa phục vụ du lịch. Ảnh: MỸ LỆ

Các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ và mô hình liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ nông lâm thủy sản được thực hiện, nhất là trong sản xuất chế biến, tiêu thụ rau, củ, quả ở các xã nông thôn mới.

Đặc biệt, tại Hội An, các mô hình sản xuất rau hữu cơ gắn kết với phát triển du lịch, dịch vụ, không chỉ thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm, tạo việc làm và thu nhập cao cho nông dân mà còn giúp các địa phương hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP”.

Đến nay, Hội An đã có 18 sản phẩm được công nhận 3 sao và 4 sao, tạo tiền đề để Hội An hình thành các không gian thương mại đi liền với chương trình OCOP trên toàn tỉnh và toàn quốc. Qua đó, nông dân đã bắt nhịp xu hướng chuyển đổi số trong nông nghiệp và đã tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.