HTX Best One hợp tác với nông dân xã Tam Ngọc xây dựng chuỗi giá trị từ cây nhàu

(QNO) - Chiều nay 16/3, tại xã Tam Ngọc (TP.Tam Kỳ), Hợp tác xã Best One tổ chức ký kết hợp tác chuỗi giá trị sản xuất và bao tiêu sản phẩm nhàu với bà con nông dân xã Tam Ngọc.

HTX Best One ký kết hợp tác chuỗi giá trị sản xuất và bao tiêu sản phẩm nhàu với bà con nông dân xã Tam Ngọc. Ảnh: M.L

HTX Best One có trụ sở tại phường An Phú, TP.Tam Kỳ, là đơn vị chuyên sản xuất chế biến các sản phẩm từ quả nhàu với hơn 10 sản phẩm như bột nhàu, nước cốt nhàu... Sau 4 năm phát triển, đến nay, các sản phẩm của HTX Best One đã có vị trí trên thị trường, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương.



Chị Bùi Thị Tuyết Nhung - Giám đốc HTX Best One cho biết, tiềm năng phát triển sản phẩm từ cây nhàu là rất lớn, tuy nhiên, nguồn nguyên liệu hiện vẫn chưa được chủ động khi phải thu mua nhỏ lẻ từ người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh, có thời điểm thiếu hụt nguồn nguyên liệu.

Nhận thấy xã Tam Ngọc có nhiều ưu thế để xây dựng chuỗi giá trị sản xuất cây nhàu, HTX Best One đã xin chủ trương của thành phố tạo vùng nguyên liệu tại đây bằng hình thức liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm để chủ động nguồn hàng sản xuất, giảm chi phí và tăng lợi nhuận, tạo điều kiện cho người dân địa phương phát triển kinh tế, có thu nhập ổn định.

Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ Nguyễn Minh Nam trao cây nhàu giống cho bà con nông dân. Ảnh: M.L

Tại chương trình, HTX Best One trao cây giống và ký kết bao tiêu sản phẩm cây nhàu với nông dân xã Tam Ngọc. Theo kế hoạch, năm 2023 phát triển 2.000 cây nhàu trên địa bàn xã.

Theo ký kết, Best One sẽ trao cây giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và cam kết thu mua theo thỏa thuận hợp đồng, đồng thời hướng dẫn người dân trồng xen canh các loại cây ngắn ngày khác để tăng thêm thu nhập.