Hướng đi mới cho sen sông Đầm

Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp TP.Tam Kỳ vừa triển khai thí điểm “ứng dụng khoa học - công nghệ để xây dựng mô hình trồng, chế biến và bảo quản các sản phẩm từ cây sen vùng sông Đầm”.

Đề tài đã ứng dụng vào thực tế và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng sen trên sông Đầm. Ảnh: L.M

Ông Đoàn Nhơn - Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiêp (KTNN) TP.Tam Kỳ cho biết, đề tài đã được UBND TP.Tam Kỳ phê duyệt năm 2020 và tập trung vào các nội dung như đánh giá thực trạng canh tác, bảo quản, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm từ cây sen trên địa bàn TP.Tam Kỳ và vùng sông Đầm, tổ chức nghiên cứu xây dựng mô hình trồng cây sen vùng sông Đầm.

Bên cạnh đó, đề tài nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào chế biến, bảo quản các sản phẩm từ cây sen vùng sông Đầm và chuyển giao kết quả đến với người dân tại địa phương và các vùng lân cận.

Hiện tại, đề tài đã đi vào giai đoạn kết thúc và bước đầu mang lại những kết quả tích cực, mở ra một hướng đi mới cho phát triển kinh tế nông nghiệp từ khâu chế biến - tiêu thụ sản phẩm gắn với du lịch sinh thái địa phương.

Theo đó, ở khuôn khổ của một đề tài cấp cơ sở đã mang lại nhiều giá trị cho ngành nông nghiệp TP.Tam Kỳ, đáp ứng đa mục tiêu từ phát triển liên kết chuỗi giá trị là sản xuất gắn với chế biến sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người trồng sen, góp phần quan trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Ảnh: L.M

Bà Huỳnh Thị Minh Loan - thành viên thực hiện đề tài cho biết, đề tài đã tổ chức đánh giá, phân tích được tiềm năng, thế mạnh của việc phát triển cây sen tại vùng trũng thấp, đất bỏ hoang, sản xuất lúa kém hiệu quả.

Từ đây, có thể định hướng phát triển và nhân rộng mô hình này thông qua diện tích hiện có và mở rộng sang các khu vực lân cận có điều kiện tương tự. Cùng với các nghiên cứu, những người thực hiện đề tài đã xây dựng được mô hình trình diễn trồng, chăm sóc cây sen vùng sông Đầm với quy mô 10 nghìn mét vuông.

Hoàn thiện hướng dẫn tạm thời kỹ thuật trồng, chăm sóc cây sen tại vùng sông Đầm với các yêu cầu về điều kiện sinh thái, kỹ thuật chọn giống, quản lý dịch hại theo hướng an toàn sinh học và thân thiện với môi trường.

“Trong khuôn khổ đề tài, để đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế cho người trồng sen, chúng tôi đã phối hợp cùng HTX Best One tham gia chuỗi giá trị chế biến các sản phẩm từ cây sen.

Đến nay, qua quá trình hợp tác thực hiện cùng đề tài, với trang thiết bị, máy móc đảm bảo cùng với công nghệ tiên tiến, hiện đại, HTX Best One đã sản xuất thành công 4 sản phẩm gồm “Trà hoa sen Bãi Sậy Sông Đầm”, “Trà tim sen Bãi Sậy Sông Đầm”, “Trà sen túi lọc Bãi Sậy Sông Đầm”, “Trà lá sen Bãi Sậy Sông Đầm” an toàn và chất lượng. Các sản phẩm bước đầu đã được người tiêu dùng Quảng Nam đón nhận” - bà Huỳnh Thị Minh Loan nói.