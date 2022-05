Mô hình vườn đẹp ở Tiên An

Mô hình kết hợp vườn ao chuồng của ông Phan Trọng Tuyên ở thôn 6, xã Tiên An (Tiên Phước) là một điển hình trong phát triển kinh tế vườn, đồng thời tạo không gian xanh, góp phần làm diện mạo làng quê thêm khởi sắc.

Nhờ bố trí cây trồng hợp lý, mô hình kinh tế của ông Tuyên đạt giá trị kinh tế cao và tạo cảnh quan, môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Ảnh: H.H

Với lợi thế là khu vườn nhà hội đủ điều kiện để xây dựng mô hình vườn - ao - chuồng, phía trước là cánh đồng thoáng mát tạo điểm nhấn cho một khu sinh thái làng quê, từ năm 2013, gia đình ông Tuyên đã chuyển đổi từ sản xuất cây lương thực ngắn ngày sang lập vườn và phát triển chăn nuôi.

Ban đầu ông tìm mua 10 cây măng cụt đem về trồng xen với 100 cây chuối kết hợp chăn nuôi 100 con gà thả vườn trên diện tích 0,2ha. Ông Tuyên đào giếng và ao nuôi cá rộng 35m2 nhằm vừa lấy nước tưới cho cây trồng, vừa nuôi thêm cá cải thiện bữa ăn gia đình và tạo thêm nguồn thu nhập.

Phân gà được ông ủ hoai mục rồi bón cho cây trồng rất hiệu quả. Nhờ đầu tư bài bản, chăm sóc chu đáo, nên các loại cây trồng, con vật nuôi phát triển tốt, đem lại kết quả khả quan.

Ông Tuyên tiếp tục mở rộng diện tích mô hình, trồng thêm 70 cây măng cụt, 60 cây bưởi da xanh, 50 choái tiêu Tiên Phước, 400 cây chuối lùn, 150 cây cau, tăng quy mô chăn nuôi gà thả vườn lên 300 - 350 con/lứa và duy trì đều đặn 2 - 3 lứa/năm.

Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đồng thời không ngừng tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm, ông đã tích lũy được nhiều kiến thức trong việc chăm sóc cây trồng, con vật nuôi, bố trí cây trồng hợp lý. Nhờ đó, mô hình phát triển thuận lợi, không chỉ đem lại nguồn thu nhập khoảng 150 triệu đồng/năm mà còn tạo một không gian sống hài hòa, đẹp mắt.

Ông Tuyên chia sẻ: “Có được thành quả trên ngoài sự chịu khó đầu tư, chăm sóc thì việc mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kết hợp quy hoạch bài bản, hợp lý là điểm mấu chốt.

Bên cạnh đó, gia đình tôi luôn quan tâm sử dụng vắc xin để phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý môi trường chăn nuôi, tạo ra nguồn phân bón hữu cơ vi sinh, vừa tiết kiệm chi phí vừa tạo ra sản phẩm hữu cơ, an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường”.

Hiện gia đình ông Tuyên tiếp tục chỉnh trang vườn nhà, chất lại bờ đá, xây dựng cổng ngõ, trồng hàng rào xanh, bắt hệ thống tưới nước bán tự động tiết kiệm nước cho cây trồng, xây dựng mô hình mẫu để nông dân trong và ngoài xã đến tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm.

Bà Phan Thị Hạ (cán bộ phụ trách nông thôn mới xã Tiên An), cho biết: “Ông Phan Trọng Tuyên là một trong những người năng nổ, đi đầu trong phát triển kinh tế gắn với xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp được địa phương cũng như bà con trong xã đánh giá cao.

Trong cuộc thi “Vườn, tường, đường đẹp” do UBND tỉnh tổ chức năm 2021 vừa qua, khu vườn của ông Tuyên đạt giải ba. Đây là kết quả đáng khích lệ đối với bản thân ông Tuyên nói riêng, xã Tiên An nói chung, là nguồn động viên để địa phương tiếp tục phát huy, nhân rộng mô hình trên địa bàn, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn Tiên An thêm khởi sắc”.