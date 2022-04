Năng suất lúa đông xuân ở hầu hết địa phương giảm mạnh

(QNO) – Những ngày qua, nông dân nhiều địa phương của tỉnh khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân để chuẩn bị làm đất gieo sạ vụ hè thu 2022. Khác với những năm trước, mùa lúa đông xuân năm nay năng suất đạt thấp vì chịu ảnh hưởng lớn bởi đợt mưa gió bất thường xuất hiện cách đây gần 1 tháng.

Những ngày qua, chính quyền các địa phương huy động tối đa máy gặt đập liên hợp để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa. Ảnh: N.T

Đông xuân 2021 - 2022, gia đình ông Lê Vĩnh Đạt ở thôn Hòa Bình (xã Duy Phước, Duy Xuyên) canh tác 3 sào lúa. Ông Đạt cho biết, những năm gần đây nhờ nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống trạm bơm điện, bê tông hóa kênh mương nên nguồn nước tưới cho cây lúa luôn đảm bảo. Đồng thời, ngành nông nghiệp cơ cấu các loại giống lúa có chất lượng tốt và thời tiết tương đối thuận lợi nên năng suất lúa không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, vụ lúa này bị thất bát vì thời tiết quá cực đoan.

“Cuối tháng 3 và đầu tháng 4 dương lịch, khi cả 3 sào lúa của tôi đang trong giai đoạn trổ đòng rộ thì bất ngờ xuất hiện đợt mưa lớn kéo dài khiến toàn bộ diện tích ngập sâu trong nước, dẫn đến năng suất tụt giảm mạnh. Qua thu hoạch cho thấy, mùa này bình quân 1 sào chỉ đạt khoảng 280kg lúa khô, giảm hơn 80kg so với vụ đông xuân năm ngoái” – ông Lê Vĩnh Đạt nói.

Nông dân khẩn trương vận chuyển lúa từ ruộng về nhà phơi. Ảnh: N.T

Bà Trương Thị Hoài Nhân – Phó Trưởng phòng NN&PTNT Duy Xuyên thông tin, đông xuân năm nay nông dân trên địa bàn 14 xã, thị trấn của huyện sản xuất 3.520ha lúa. Những ngày qua, chính quyền các địa phương huy động hơn 80 chiếc máy gặt đập liên hợp tham gia thu hoạch nên đến trưa ngày 26.4 toàn huyện đã gặt được 50% diện tích. Với số lượng máy gặt khá nhiều đó, từ nay đến ngày 3.5 dương lịch, Duy Xuyên sẽ gặt xong số diện tích lúa còn lại.

Theo bà Trương Thị Hoài Nhân, do rất nhiều ruộng lúa bị ảnh hưởng nặng trong đợt mưa to, gió mạnh bất thường xảy ra cách đây gần 1 tháng nên vụ này Duy Xuyên không được mùa như những vụ đông xuân trước. Ước tính, năng suất lúa bình quân toàn huyện chỉ đạt khoảng 53 – 55 tạ/ha, giảm 8 – 10 tạ/ha so với đông xuân 2020 – 2021.

(CLIP): Nông dân nhiều địa phương tập trung thu hoạch lúa đông xuân để chuẩn bị làm đất gieo sạ vụ hè thu 2022:

Không riêng Duy Xuyên, nông dân ở nhiều địa phương khác của Quảng Nam cũng không lấy gì làm vui vì năng suất lúa đông xuân đạt thấp. Theo tìm hiểu của chúng tôi, vụ này toàn tỉnh sản xuất 42.132ha lúa, trong đó có 38.310ha chủ động nước tưới và 3.822ha phụ thuộc nước trời. Qua khảo sát cho thấy, tính đến chiều 26.4 nhà nông đã gặt được khoảng 70% diện tích lúa nêu trên.

Ngành chuyên môn ước tính, đông xuân năm nay năng suất lúa bình quân của tỉnh chỉ đạt khoảng 56 tạ/ha, giảm 5 tạ/ha so với cùng vụ sản xuất năm ngoái. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là tại nhiều nơi có hàng loạt ruộng lúa bị ngã đổ, ngập úng nghiêm trọng trong đợt mưa to, gió mạnh bất ngờ xảy ra hồi cuối tháng 3 và đầu tháng 4.2022.

Vụ này, năng suất lúa ở hầu hết địa phương đều tụt giảm so với đông xuân năm ngoái. Ảnh: N.T

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trong đợt thiên tai “dị thường” đó, trên địa bàn Quảng Nam có hơn 4.150ha lúa bị thiệt hại hoàn toàn và gần 900ha lúa thiệt hại từ 30 - 70%.