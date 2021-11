Nhấp nhổm vụ hoa tết

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, thời điểm này các năm, tại Hội An đã chộn rộn vụ hoa phục vụ tết. Thế nhưng, năm nay các nhà vườn chỉ xuống giống 60 - 70% các loại hoa, cây cảnh so với kế hoạch để phục vụ thị trường tết; chủ yếu các loại hoa dễ làm, với giá thành phù hợp điều kiện kinh tế người dân.

Người trồng quật cảnh ở Hội An đang lo lắng về thị trường tiêu thụ trong dịp tết. Ảnh: Q.TUẤN

Giảm số lượng

Ông Võ Viết Bảo - khối An Mỹ (Cẩm Châu, Hội An) cho biết, để phục vụ Tết Nguyên đán, ngoài trồng 1.500 chậu hoa hồng, gia đình ông còn trồng thêm 500 chậu hoa cúc. So với năm ngoái, ông đã giảm gần 1.000 chậu. Những ngày này, ông phải thường xuyên ở vườn để theo dõi và chăm sóc hoa.

“Năm ngoái, gia đình tôi bán không chạy nên năm nay rút kinh nghiệm làm ít hơn. Vụ hoa tết này, nhiều người bỏ vụ. Thời tiết năm nay không thuận lợi nên một số loại hoa mới xuống giống mà đã hư hại rồi. Số còn lại tôi rất lo vì hiện nay tình hình dịch bệnh, không biết có bán được không. Hy vọng lấy lại vốn và kiếm ít công” - ông Bảo nói.

Các nhà vườn trên địa bàn phường Cẩm Châu cũng không dám xuống giống nhiều do dịch bệnh Covid-19, dự báo sức mua giảm. Cũng tại khối An Mỹ, ông Đinh Văn Danh chỉ xuống giống 900 chậu hoa cúc, hoa vạn thọ và hoa bướm.

“Tôi cố gắng chăm sóc để kịp bán những ngày giáp tết, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống, cùng hỗ trợ thêm cho con, cháu của tôi ăn tết. Do dịch bệnh Covid-19 nên gia đình cũng không thể kiếm thu nhập từ công việc du lịch - dịch vụ, chỉ trông chờ vào vụ hoa tết” - ông Danh bộc bạch.

Hoa tết là vụ sản xuất quan trọng. Để hoa nở đúng dịp tết và đạt chất lượng cao, người làm vườn phải rất tỉ mỉ trong từng khâu chăm sóc và nhạy bén theo dõi sự thay đổi của thời tiết.

Bà Trần Thị Hồng Trang - Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Hội An cho biết, trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, từ đầu năm 2021 đến nay, trung tâm đã tổ chức 5 lớp tập huấn, hướng dẫn người dân cách chăm bón, phòng trừ sâu bệnh gây hại để hoa tăng trưởng, phát triển và nở đúng thời vụ, đảm bảo chất lượng.

Lo ngại khó tiêu thụ

Năm nay, các hộ làm quật cảnh tại xã Cẩm Hà (Hội An) cũng chỉ sản xuất 55.000 chậu quật phục vụ thị trường tết, so với năm ngoái, đã giảm 1.000 chậu. Một số nhà vườn chia sẻ nỗi lo lắng về việc tiêu thụ quật cảnh sắp đến.

Bởi cùng kỳ năm ngoái, nhiều thương lái đến tận vườn đặt cọc mua quật với số lượng lớn, tuy nhiên đến thời điểm thu hoạch thì thương lái hủy hợp đồng nên người trồng quật trở tay không kịp. Năm nay, tình hình kinh tế càng khó khăn hơn, dự báo nhu cầu tiêu thụ sẽ giảm, nên các nhà vườn đang lo cho đầu ra của cây quật.

Bà Nguyễn Thị Phượng (thôn Trảng Suối, Cẩm Hà) cho biết, năm ngoái do dịch bệnh Covid-19 nên số lượng quật cảnh của gia đình không tiêu thụ hết. Do vậy, năm nay gia đình bà Phượng chỉ sản xuất 400 chậu quật, giảm gần một nửa so với năm ngoái.

Ông Mai Kim Phương - Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà thông tin: “Một số hộ đã được thương lái đến tận vườn đặt mua. Tuy nhiên, địa phương rất lo vì dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Nguồn cầu quật cảnh phụ thuộc vào một số thị trường tiêu thụ chính như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, nhưng với tình hình này không biết nhu cầu tiêu thụ thế nào. Chính quyền cũng khuyến khích bà con nên bán tại vườn để đảm bảo đầu ra, đồng thời sẽ tổ chức ngày hội quật cảnh Cẩm Hà để tạo điều kiện cho bà con tiêu thụ”.

Hằng năm, nghề trồng hoa tết đã đem lại nguồn thu nhập khá cho nông dân Hội An. Tuy nhiên, trong vụ hoa này, nỗi lo dịch Covid-19 sẽ làm ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, làm giảm sức mua của người tiêu dùng khiến những hộ trồng hoa, cây cảnh đang đứng ngồi không yên...