Nuôi gà an toàn sinh học

Mô hình nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học năm 2023 do Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành thực hiện tại xã Tam Mỹ Đông và Tam Mỹ Tây mang lại kết quả khả quan và có khả năng nhân rộng ra địa bàn.

Mô hình gà thả vườn ở Tam Mỹ Đông. Ảnh: V.Phin

Được triển khai từ tháng 3/2023, mô hình do nhóm hộ dân tại 2 xã Tam Mỹ Đông và Tam Mỹ Tây (Núi Thành) thực hiện đã thả nuôi 1.000 con gà giống 22 ngày tuổi mua với giá 40 nghìn đồng/con.

Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành hỗ trợ 50% con giống, thức ăn chủ yếu. Các hộ chăn nuôi đối ứng 50% con giống, thức ăn, tiêm phòng theo quy trình kỹ thuật. Qua hơn 4 tháng nuôi, trọng lượng bình quân của gà là 2,5kg/con, tỷ lệ sống 97%. Theo tính toán, lãi trung bình mỗi con gà là 82 nghìn đồng.

Ông Phạm Phi Khánh (thôn Phú Quý 3, xã Tam Mỹ Đông, người tham gia mô hình) chia sẻ, được sự hướng dẫn của Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành, trước khi đem gà về thả phải chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện vật chất, kỹ thuật như chuồng nuôi, rèm che, máng ăn, máng uống.

Tất cả phải được khử trùng trước khi sử dụng từ 5 - 7 ngày; chuẩn bị thuốc thú y, vắc xin cần thiết cho đàn gà. Chuồng nuôi phải đảm bảo thoáng mát mùa hè, kín ấm vào mùa đông.

Nền chuồng độn trấu dày 5 - 10cm, cao ráo, thoát nước, đảm bảo lưu thông không khí trong chuồng nuôi. Khi thời tiết nắng nóng cần quạt cho đàn gà và thường xuyên cho uống vitamin C để tăng sức đề kháng. Có vườn rộng đáp ứng với quy trình nuôi thả vườn.

Qua thực tế, mô hình nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học đã đạt hiệu quả rõ rệt, vừa bảo vệ môi trường, vừa đạt hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi. Nuôi gà thả vườn an toàn sinh học giúp gà khỏe mạnh và phát triển đồng đều, tỷ lệ hao hụt thấp; giảm tỷ lệ bệnh tật, đặc biệt là bệnh tiêu chảy, thịt gà thả vườn khi xuất chuồng cũng dai hơn, thơm ngon hơn, hình thức đẹp và hoàn toàn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Trần Văn Vũ – Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành cho biết, nuôi gà thả vườn an toàn sinh học theo hướng sản xuất hàng hóa là mô hình phát triển bền vững đáp ứng được yêu cầu chung của thời kỳ mới, có thể phát triển và nhân ra diện rộng trong thời gian tới. Là mô hình phù hợp với phát triển chăn nuôi theo hướng nông nghiệp sạch và bền vững, góp phần tăng thu nhập cho cư dân nông thôn.

Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Núi Thành đề nghị các địa phương vận động, tuyên truyền đến các hộ dân nhân rộng mô hình trong những năm đến; đồng thời Nhà nước tiếp tục có chính sách, cơ chế hỗ trợ nhiều hơn để nhân rộng mô hình.