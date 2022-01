Phập phồng vụ mùa tết

Chỉ hơn mười ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, nông dân, người làm nghề ở huyện Duy Xuyên đang tất bật lo cho sản phẩm phục vụ thị trường tết, nhưng cũng phập phồng với giá cả đầu ra.

Chị Trần Thị Chanh ở thôn Lệ Sơn (xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên) đang lo cho đầu ra của đàn gia cầm vì giá thương lái đưa ra quá thấp. Ảnh: QUANG HÀ

Năm nay, chị Trần Thị Chanh ở thôn Lệ Sơn (xã Duy Nghĩa) nuôi 500 con vịt ta, 300 vịt xiêm và 800 con gà phục vụ thị trường tết. Chị Chanh cho biết, do lo sợ tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nên đã giảm 20% số lượng nuôi so với năm ngoái nhưng đầu ra vẫn rất khó khăn. Ngoài số vịt ta đã đảm bảo đầu ra, đàn vịt xiêm và gà đến nay vẫn chưa có mối để xuất bán, trong khi tết đang cận kề.

“Cũng có vài thương lái liên hệ nhưng giá đưa ra quá thấp nên tôi không đồng ý bán. Một bao thức ăn gia cầm 50kg hiện có giá khoảng 400 nghìn đồng, cao hơn năm ngoái 100 nghìn đồng; trong khi đó giá gia cầm thương lái đưa ra thấp hơn năm ngoái 10 - 15%” - chị Chanh bộc bạch.

Không khí sản xuất ở làng bánh An Lạc (xã Duy Thành, Duy Xuyên) không rộn ràng như mọi năm. Ảnh: QUANG HÀ

Tại xã Duy Thành, không khí sản xuất ở làng nghề làm bánh in An Lạc không rộn rã như trước. Ông Huỳnh Tấn Ích - chủ Cơ sở sản xuất bánh in truyền thống Lợi Phổ nói: “Sản lượng bánh dự tính sản xuất ở mùa tết năm nay của cơ sở chỉ khoảng 2,5 tấn, giảm một nửa so với mọi năm, nên nhân công cũng giảm còn 10 người. Mọi năm, thời điểm này lúc nào cơ sở cũng có đến 25 người làm bánh, không khí rất rộn ràng”.

Theo ông Ích, dịch bệnh Covid-19 đã thu hẹp thị trường, trong khi đó giá nguyên liệu và cước vận chuyển đều tăng cao, khiến người làm nghề gặp khá nhiều khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, thu nhập trong mùa tết năm nay cũng giảm nhiều.

Vườn bông vạn thọ của anh Dương Văn Khánh (thôn An Lạc, Duy Thành). Ảnh: QUANG HÀ

Khả quan hơn so với hai trường hợp trên, vườn bông vạn thọ của anh Dương Văn Khánh (thôn An Lạc) đã có thương lái bao mua trọn gói. Nhờ chủ động nắm bắt thời tiết mà vườn bông của anh Khánh đạt chất lượng tốt, trổ đúng dịp tết. Dù không bị thương lái ép giá, song thu nhập mùa tết này giảm khá nhiều do giá phân bón tăng quá cao.

Anh Khánh cho biết, trong những tháng cuối năm giá phân bón liên tục tăng, bình quân giá một bao phân 50kg từ 390 nghìn đồng tăng lên hơn 800 nghìn đồng khiến các chủ vườn hoa tết trong vùng đứng ngồi không yên.

Trong đợt mưa lớn vừa rồi, nhờ chủ động máy bơm hút nước chống ngập úng nên vườn bông vạn thọ của anh Khánh không bị thiệt hại. Vườn bông vạn thọ 5.000 cây của anh Khánh bán ra được khoảng 60 triệu đồng, trừ hết chi phí, anh thu lãi 25 triệu đồng.