Phát triển sản phẩm trà sen từ sông Đầm

(QNO) - Bãi Sậy sông Đầm (Tam Kỳ) mùa này trở nên thơ mộng từ những cánh sen hồng và người dân địa phương đã tạo ra sản phẩm trà sen từ những búp sen thuần khiết, thậm chí cả lá sen và tim sen.

Các sản phẩm trà sen bãi Sậy sông Đầm. Ảnh: M.L

Bãi Sậy sông Đầm là một vùng đầm nước rộng lớn tại xã Tam Thăng và một phần phường An Phú, TP.Tam Kỳ, có diện tích tự nhiên khoảng 180ha. Vào mùa hè, sông Đầm rực rỡ bởi các loại hoa sen, súng, mang đến một khung cảnh thanh bình cho vùng quê này. Những năm gần đây, sen được người dân trồng trên diện tích khá lớn để thu hái hạt. Tuy nhiên, không phải năm nào thời tiết cũng thuận lợi để có được một mùa hạt bội thu.

Với ý tưởng tạo nên một loại trà sen mang giá trị riêng của địa phương, chị Bùi Thị Tuyết Nhung - Hợp tác xã Best one (phường An Phú) đã tìm hiểu, nghiên cứu chế biến các loại trà sen. Với ủng hộ của thành phố, từ đầu năm 2022, trà sen bãi Sậy sông Đầm ra đời.

Những búp sen được tạo hình đẹp mắt trước khi sấy khô tạo thành trà hoa sen. Ảnh: M.L

Chị Nhung cho biết, trà sen từ lâu đã trở thành một thức uống thanh nhã, thể hiện nét tinh hoa trong văn hóa thưởng trà của người Việt. Vì thế, với vùng nguyên liệu rộng lớn, đặc trưng, một sản phẩm trà sen từ địa phương sẽ không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương.

Chị bắt đầu nghiên cứu và thử nghiệm sản phẩm này từ năm 2021, nhưng phải mất một năm với không ít lần thất bại, sản phẩm mới thành hình thành. “Thời gian đầu, trà hoa sen không giữ được màu sắc, hương vị đặc trưng. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, trải qua nhiều khó khăn, cuối cùng trà hoa sen cũng đã hoàn thiện và được bán ra thị trường từ năm 2022” - chị Nhung chia sẻ.

Sông Đầm được điểm tô rực rỡ bởi hoa sen vào mùa hè. Ảnh: M.L

Cũng theo chị Nhung, sen trồng ở sông Đầm cho mùi thơm rất đặc trưng, sạch sẽ, không sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học. Trà sen độc đáo bởi búp hoa sau khi thu hái về sẽ được tạo hình thành một đóa sen nhỏ, được sấy lạnh, không thêm một chất phụ gia hay hương liệu gì, nên khi thành phẩm, trà sen giữ được hương vị nồng nàn, mộc mạc mà tinh tế của những cánh sen tươi.

Để có được trà sen chất lượng, hoa sen được chọn là búp sen đang phát triển với kích thước đạt chuẩn, đảm bảo không có côn trùng, sâu bọ lẫn vào bên trong và phải được thu hái từ sáng sớm. Khi về xưởng sẽ được xử lý loại bỏ tạp chất, bụi bẩn và phải gấp cánh tạo hình ngay để đưa vào sấy lạnh. Hoa càng tươi thì khi sấy mới giữ được màu sắc đẹp và hương thơm tự nhiên. Sen sẽ được sấy lạnh trong 3 ngày để đạt kết quả tốt nhất. Sau đó được đóng gói, hút chân không cẩn thận trước khi đóng hộp.

Những búp sen được chọn tỉ mẫn để làm trà hoa sen. Ảnh: M.L

Trà hoa sen khi thành phẩm gần như giữ được màu sắc, hình dáng và toàn bộ dược tính của sen tươi, mang đến nhiều công dụng cho sức khỏe. Nhấp một chén trà, vị chát đọng ở đầu lưỡi tan dần và vị ngọt như thấm sâu hơn, hương sen đằm thắm.

Cùng với búp sen, tim sen, lá sen cũng được chế biến thành 3 loại trà khác là trà tim sen, trà lá sen và trà sen túi lọc là sự kết hợp của cả búp hoa, tim và lá sen.

Dù mới có mặt trên thị trường nhưng các loại trà sen tại Best one nhận được sự ủng hộ từ khách hàng. Các sản phẩm trà sen đều được kiểm định chất lượng đảm bảo trước khi bán ra thị trường với mức giá dao động từ 70 - 120 nghìn đồng.

Sản phẩm Trà lá sen sông Đầm của HTX Dịch vụ nông nghiệp Tam Thăng trưng bày tại Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo của phụ nữ Tam Kỳ. Ảnh: M.L

Không chỉ có HTX Best one, hiện nay HTX Dịch vụ nông nghiệp Tam Thăng cũng đang thử nghiệm với sản phẩm trà lá sen. Ông Nguyễn Văn Mười - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Thăng cho biết, dù mới thử nghiệm với trà lá sen nhưng trong tuần du lịch trải nghiệm bãi Sậy sông Đầm vừa qua, sản phẩm này được du khách đón nhận và thích thú, mở ra hướng đi mới cho nông dân kết hợp phát triển du lịch địa phương. “Thời gian tới, địa phương sẽ nghiên cứu sâu hơn, định hướng phát triển thành sản phẩm đặc trưng của địa phương” - ông Mười nói.

[VIDEO] - Sản phẩm trà sen bãi Sậy sông Đầm:

Your browser does not support the video tag.

Trồng gần 8ha sen tại sông Đầm, ông Châu Văn Cư (xã Tam Thăng) cho biết, lâu nay, ông và người dân địa phương chỉ trồng sen để lấy hạt, không nghĩ đến các bộ phận của cây sen đều có thể làm trà. “Hy vọng đây sẽ là hướng đi mới giúp bà con nông dân địa phương phát triển kinh tế. Năm tới, tôi sẽ trồng riêng một khu để cung cấp nguyên liệu làm các loại trà từ sen” - ông Cư nói.