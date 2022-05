Nghề trồng nén ở phường An Phú (TP.Tam Kỳ) đã có từ lâu đời, địa phương đang nỗ lực phát triển thương hiệu nén An Phú bằng cách mở rộng thị trường tiêu thụ.

Nén lá An Phú đã được đưa vào các chợ thương mại và siêu thị. Ảnh: T.N

Củ nén An Phú có mùi thơm đặc trưng, khử lên có mùi vị rất riêng, khó lẫn. Nhận thấy cây nén trồng trên đất cát pha, đất cát bồi đem lại hiệu quả nên người dân mở rộng canh tác.

Có thời điểm, diện tích trồng nén An Phú phát triển lên tới 6ha. Gần đây, diện tích đất nông thôn ở Tam Kỳ bị ảnh hưởng bởi các dự án được quy hoạch và nghề trồng nén An Phú cũng rất khó nhân rộng, phát triển. Năm 2021 - 2022, vùng trồng nén An Phú đăng ký xây dựng thương hiệu chỉ còn chừng 1,5ha.

Theo chị Nguyễn Thị Trị - Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng nén An Phú, cây nén đã có thương hiệu và được trồng rất lâu đời trên vùng đất An Phú. Ngày xưa giá trị cây nén chưa có, người dân chỉ trồng ít, nay giá trị kinh tế đã nâng lên đáng kể, mỗi sào trồng nén có thể cho thu nhập 20 triệu đồng.

Mỗi năm, nếu chủ động được nguồn tưới vào các tiết nắng nóng, vùng trồng nén An Phú có thể sản xuất được 3 - 4 vụ/năm, còn mùa vụ bình thường thì tầm 2 vụ/năm. Thời điểm xuống giống nén lá tập trung vào tháng 7, 8 dương lịch, thu hoạch vào tầm tháng 9, 10, 11, 12 dương lịch.

Cuối tháng 11, 12 dương lịch, sau khi thu hoạch hoàn toàn lứa nén lá, người dân có thể làm lại đất, xuống giống trở lại vụ nén củ và tiếp tục chăm sóc, thu hoạch bắt đầu từ tháng 3 dương lịch năm sau.

Sau khi thu hoạch xong lứa nén củ, có thể xuống giống vụ nén lá trở lại để cung cấp cho thị trường vào các tháng 6, tháng 7 dương lịch, đảm bảo sản phẩm có quanh năm. Củ nén An Phú phát triển ở vùng cát hoặc đất cát pha tơi xốp thì mới thơm ngon, có giá trị, giữ được hương thơm đặc trưng và cây phát triển tốt.

Tổ hợp tác nghề trồng nén An Phú đã ra đời cách đây không lâu, phát triển lên tới 30 thành viên. Chị Nguyễn Thị Bình, một thành viên tổ hợp tác trú tại thôn An Hà Đông, phường An Phú trồng 3 sào nén.

Mùa nén lá, mỗi ngày chị Bình thu hoạch chừng 10kg, bán cho siêu thị với giá 70 nghìn đồng/kg. Vụ nén cây (bao gồm thân lá và củ) trong năm, chỉ với 3 sào nén, gia đình chị Bình có thể thu về 50 - 60 triệu đồng.

Người dân An Phú hướng tới trồng nén hữu cơ, không sử dụng phân bón hóa học mà chỉ sử dụng phân bón vi sinh được sản xuất từ các loại lá cây hoai mục. Vào mùa nắng, diện tích trồng nén chuyên canh, để đảm bảo tưới tiêu, có thể tưới nước, hoặc lắp đặt hệ thống tưới phun sương.

“Nén An Phú hiện đã được gửi vào cửa hàng nông sản sạch - An Phú Farm (Đà Nẵng) để tiêu thụ. Gần đây, Hội LHPN TP.Tam Kỳ tổ chức diễn đàn, kết nối tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Thương hiệu nén An Phú đã có rồi, tổ hợp tác chúng tôi đang nỗ lực làm sao để đẩy mạnh khâu tiêu thụ và phát triển thương hiệu” - chị Trị nói.