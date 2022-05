Quảng Nam kiến nghị trung ương hỗ trợ hơn 121 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

(QNO) - Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam Online vào trưa nay 1.5, ông Trương Xuân Tý – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, đợt mưa to kèm theo gió mạnh xảy ra từ ngày 31.3 đến 5.4.2022 khiến Quảng Nam bị thiệt hại khá nặng và UBND tỉnh đã có văn bản kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành ở trung ương xem xét hỗ trợ kinh phí để kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai.

Đợt mưa to kèm theo gió mạnh kéo dài xảy ra cách đây một tháng khiến hàng loạt diện tích lúa ở nhiều địa phương của tỉnh bị ngã đổ nghiêm trọng. Ảnh: VĂN SỰ

Trong đợt thiên tai dị thường vừa qua, toàn tỉnh có đến 10.585ha lúa bị thiệt hại từ 30% đến hơn 70%. Ảnh: VĂN SỰ

Mưa lũ trái mùa làm nông dân huyện Đại Lộc thất thu vụ dưa hấu nghiêm trọng. Ảnh: VĂN SỰ

Qua số liệu tổng hợp từ các địa phương, trong đợt mưa to và gió mạnh kéo dài vừa qua, ngoài 1 người chết do bị nước lũ cuốn trôi thì toàn tỉnh có 10.585ha lúa, 4.460ha hoa màu các loại, 760ha cây hàng năm khác và cây lâu năm bị thiệt hại từ 30% đến hơn 70%; 226ha ao nuôi và 353 lồng bè nuôi trồng nhiều loại thủy sản thiệt hại nặng. Ngoài ra còn có nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê kè bị sạt lở và hư hỏng nghiêm trọng. Ước tính tổng giá trị thiệt hại trên toàn tỉnh khoảng 1.000 tỷ đồng.Ông Trương Xuân Tý cho hay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu vừa có báo cáo chi tiết gửi Chính phủ và các bộ ngành ở trung ương về tình hình thiệt hại do đợt thiên tai dị thường gây ra đối với Quảng Nam cách đây một tháng.Đồng thời, UBND tỉnh kiến nghị trung ương xem xét hỗ trợ tỉnh hơn 121 tỷ đồng để kịp thời khắc phục hậu quả. Trong đó, hơn 21 tỷ đồng khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại và 100 tỷ đồng khắc phục thiệt hại về cơ sở hạ tầng.