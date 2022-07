Quảng Nam phấn đấu đến cuối năm 2025 không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí nông thôn mới

(QNO) - Hôm nay 1.7, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh có cuộc làm việc với lãnh đạo Sở NN&PTNT về tình hình sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2022, kết quả triển khai chương trình nông thôn mới (NTM) những năm qua, tiến độ xây dựng đề án hỗ trợ thực hiện chương trình NTM giai đoạn 2021 – 2025 và một số vấn đề quan trọng khác.

Quang cảnh cuộc làm việc diễn ra hôm nay 1.7. Ảnh: N.P

Báo cáo tại cuộc làm việc, ông Phạm Viết Tích – Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đạt nhiều thành quả quan trọng nhưng cũng gặp không ít khó khăn do thiên tai gây ra. Đáng chú ý là đợt mưa to kéo dài kèm theo gió mạnh bất ngờ xảy ra hồi cuối tháng 3, đầu tháng 4.2022 làm lĩnh vực trồng trọt bị thiệt hại khá nặng.

Ông Nguyễn Đức, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: N.P

Theo thống kê, vụ đông xuân 2021 - 2022, toàn tỉnh gieo trồng 77.740ha cây hằng năm. Trong đó, nhóm cây lương thực có hạt khoảng 46.679ha (41.610ha lúa và 5.069ha bắp), nhóm cây chất bột có củ 8.240ha, nhóm cây có hạt chứa dầu 8.540ha...

Ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT báo cáo tình hình thực hiện chương trình nông thôn mới những năm qua và các vấn đề liên quan. Ảnh: N.P

Do thời tiết bất lợi, đông xuân năm nay năng suất lúa bình quân toàn tỉnh chỉ đạt 56 tạ/ha, giảm 5,7 tạ/ha và năng suất bắp đạt 46,91 tạ/ha, giảm 1,79 tạ/ha so với cùng vụ sản xuất năm ngoái. Năng suất lúa và bắp tụt giảm nên đông xuân 2021 – 2022 tổng sản lượng lương thực có hạt của Quảng Nam đạt 256.880 tấn, giảm 24.630 tấn so với đông xuân năm trước. Ngoài ra, năng suất một số loại cây trồng khác cũng giảm mạnh, như đậu phụng giảm 4,38 tạ/ha, dưa hấu giảm 13,79 tạ/ha...

Đợt thiên tai bất thường xảy ra cách đây 3 tháng gây thiệt hại khá nặng cho lĩnh vực trồng trọt của tỉnh. Ảnh: N.P

Về thực hiện chương trình xây dựng NTM, tính đến cuối năm 2021 bình quân số tiêu chí đạt chuẩn của một xã trên phạm vi toàn tỉnh là 16,48 tiêu chí/xã; có 118/194 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM (chiếm tỷ lệ 60,08%).

Qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung, đến nay Sở NN&PTNT đã cơ bản xây dựng hoàn chỉnh nội dung đề án hỗ trợ thực hiện chương trình NTM giai đoạn 2021 – 2025, chuẩn bị tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét.

Cùng với xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, từ nay đến năm 2025 tỉnh cũng ưu tiên nguồn lực hỗ trợ người dân phát triển mạnh các mô hình vườn mẫu. Ảnh: N.P

Theo dự thảo đề án, Quảng Nam phấn đấu đến cuối năm 2025 có 155 xã/194 xã đạt chuẩn NTM (chiếm tỷ lệ 80%); bình quân số tiêu chí đạt chuẩn của một xã trên toàn tỉnh là hơn 17,5 tiêu chí/xã (trong đó khu vực miền núi cao bình quân đạt 15,5 tiêu chí/xã, khu vực miền núi thấp bình quân đạt 18,5 tiêu chí/xã, khu vực đồng bằng bình quân đạt 19 tiêu chí/xã); không còn huyện không có xã đạt chuẩn NTM và không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí...