Sản lượng lúa đông xuân giảm 23.300 tấn

(QNO) - Sáng nay 28.4, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2021 - 2022 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đến dự.

Hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2021 - 2022. Ảnh: VĂN SỰ

Theo báo cáo tại hội nghị, đông xuân năm nay toàn tỉnh gieo sạ 41.600ha lúa (trong đó lúa nước trời hơn 3.800ha và lúa chủ động nước 37.800ha). Nhìn chung trên đại trà, việc chấp hành lịch thời vụ và cơ cấu giống lúa trong vụ này khá tốt, đảm bảo theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT. Nhóm giống trung và ngắn ngày được sản xuất nhiều và vượt trội so với nhóm giống dài ngày, chiếm khoảng 90,22% tổng diện tích. Ngoài ra, trong vụ nông dân còn sản xuất 5.069ha bắp, 8.224ha đậu phụng, 1.216ha khoai lang, 8.388ha rau đậu các loại.

Do thời tiết bất lợi, nhất là đợt mưa gió vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4.2022 nên đông xuân này năng suất nhiều loại cây trồng đạt không cao. Theo ước tính sơ bộ của ngành nông nghiệp, năng suất lúa bình quân toàn tỉnh đạt 56 tạ/ha, giảm 5,7 tạ/ha so với đông xuân năm ngoái. Do năng suất giảm nên sản lượng lúa chỉ đạt 233.100 tấn, giảm 23.300 tấn so với cùng vụ sản xuất năm trước. Trong khi đó, năng suất bắp bình quân ước đạt 48,5 tạ/ha, giảm gần 2 tạ/ha và năng suất đậu phụng đạt 20 tạ/ha, giảm 2 tạ/ha.

Nông dân các địa phương đang tập trung thu hoạch rộ lúa đông xuân. Ảnh: VĂN SỰ

Hiện nay tổng đàn trâu của tỉnh khoảng 59.850 con, đàn bò 173.800 con, đàn heo 303.200 con và đàn gia cầm hơn 8,5 triệu con. Từ đầu năm 2022 đến nay, sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng đạt 676 tấn, thịt bò hơi hơn 3.900 tấn, thịt heo hơi hơn 8.300 tấn, thịt gia cầm hơi hơn 7.000 tấn và sản lượng trứng gia cầm các loại xuất bán ra thị trường đạt hơn 78 triệu quả...

Vụ hè thu 2022 sắp tới, Quảng Nam dự kiến triển khai gieo trồng 41.500ha lúa, 8.000ha bắp, 2.500ha đậu phụng, 2.500ha mè, 11.500ha rau đậu các loại. Đối với sản xuất lúa, lãnh đạo ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương chỉ cơ cấu các giống lúa trung và ngắn ngày nhằm giảm thời gian cây lúa trên đồng ruộng, tiết kiệm nước tưới và tránh các yếu tố rủi ro do thời tiết bất thường (mưa lụt xảy ra vào cuối vụ).

Sau khi thu hoạch lúa đông xuân, nông dân khẩn trương làm đất để chuẩn bị gieo sạ vụ hè thu 2022. Ảnh: VĂN SỰ

Theo khung thời vụ, thời gian xuống giống số diện tích lúa nêu trên bắt đầu từ ngày 20.5 và kết thúc vào 5.6. Tùy theo thời gian sinh trưởng của từng loại giống, bố trí lúa trổ từ ngày 25.7 đến 10.8 (trổ tập trung từ ngày 30.7 đến 5.8) và thu hoạch xong trước ngày 5.9, chậm nhất là 10.9.2022.