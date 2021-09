Sau mưa gió, nông dân Điện Bàn khẩn trương thu hoạch bắp

(QNO) - Khi bão số 5 áp sát đất liền, Điện Bàn còn khá nhiều diện tích bắp vụ hè thu 2021 chưa thu hoạch. Ngay sau khi ngớt mưa gió, nông dân tất tả thu hái những ruộng bắp già nhằm hạn chế thiệt hại. Tuy nhiên, hiện nay giá bắp nếp tụt giảm so với mùa trước.

Ngay sau khi mưa gió ngớt, nông dân xã Điện Quang (Điện Bàn) tất tả ra đồng thu hoạch bắp vận chuyển về nhà. Ảnh: N.S

Hôm qua 13.9, có mặt trên nhiều xứ đồng chuyên canh bắp của xã Điện Quang, chúng tôi thấy hàng loạt chân ruộng vẫn còn ngập ngụa trong nước với độ sâu 40 - 60cm. Tranh thủ trời tạnh ráo, nông dân địa phương khẩn trương thu hoạch các ruộng bắp già rồi dùng ghe nhỏ và xe bò vận chuyển về nhà.

Ông Trần Văn Thuận ở thôn Xuân Kỳ (xã Điện Quang) cho hay, hè thu năm nay gia đình ông gieo trồng 6 sào bắp nếp trên cánh đồng Diễn Binh. Chiều qua 13.9, vợ chồng ông thu hoạch 2 sào bắp già, còn lại 4 sào bắp non (trái đang giai đoạn chín sữa) thì khoảng hơn 1 tuần nữa mới có thể thu hái.

Theo ông Thuận, vụ này do nắng nóng kéo dài trên diện rộng, nhất là thời kỳ cây bắp bước vào giai đoạn trổ cờ - phun râu rộ thì gặp phải đợt gió Tây Nam thổi mạnh nên năng suất đạt không cao so với hè thu năm ngoái. Hè thu năm nay, bình quân 1 sào bắp ông Thuận thu được 1.500 trái, giảm 150 - 200 trái so với những mùa trước.

“Nếu tính trung bình mỗi sào bắp bẻ được 1.500 trái thì tôi đóng được 12 - 13 bao. Hiện nay, tư thương thu mua tại nhà với mức giá mỗi bao chỉ 190 nghìn đồng, giảm 80 nghìn đồng so với vụ bắp hè thu năm 2020. Theo lý giải của tư thương, nguyên nhân giá tụt giảm là hiện nay thị xã Điện Bàn và một số nơi khác thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 nên việc vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn” - ông Thuận nói.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc tiêu thụ sản phẩm khó khăn nên vụ này tư thương thu mua bắp nếp với mức giá giảm 25 - 30% so với hè thu năm ngoái. Ảnh: N.S

Ông Trần Văn Thuận cho biết thêm, điều khiến ông lo lắng là 4 sào bắp non chưa thu hoạch đang bị ngập úng. Nếu nước trên ruộng không rút nhanh, rất nhiều khả năng thân cây bắp sẽ thối và dẫn đến trái bắp bị hư.

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam online vào sáng nay 14.9, ông Nguyễn Đức Chơi - Trưởng phòng Kinh tế Điện Bàn thông tin, khi cơn bão số 5 áp sát đất liền, toàn thị xã còn khoảng 67ha bắp (1.340 sào) chưa thu hoạch. Số diện tích vừa nêu tập trung chủ yếu tại các xã Điện Quang, Điện Trung, Điện Phong, Điện Phước, Điện Thọ, Điện Hồng.

“Ngay sau khi mưa gió ngớt, từ sáng sớm hôm qua 13.9 đến nay, nông dân tất tả ra đồng tìm cách tiêu thoát nước cho những ruộng bắp bị ngập úng và khẩn trương thu hoạch các ruộng bắp đã già để hạn chế thiệt hại. Trong số 67ha bắp trên toàn thị xã, có khoảng 30% bắp nếp và 70% bắp lai. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc tiêu thụ sản phẩm khó khăn nên vụ này tư thương thu mua bắp nếp với mức giá giảm 25 - 30% so với hè thu năm ngoái” - ông Nguyễn Đức Chơi nói.