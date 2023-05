Thất thu đậu phụng vụ đông xuân

(QNO) - Do thời tiết xấu và nhiều loại sâu bệnh nguy hiểm phát sinh gây hại diện rộng nên vụ đông xuân năm nay năng suất đậu phụng ở nhiều địa phương của tỉnh đạt thấp hơn cùng vụ sản xuất năm ngoái.

Đậu phụng mất mùa khiến nông dân không vui. Ảnh: N.P

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam vào sáng nay 12/5, ông Lê Văn Thanh - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp Đại Lộc cho biết, vụ đông xuân 2022 - 2023 này nông dân trên địa bàn 18 xã, thị trấn của huyện gieo trồng hơn 700ha đậu phụng. Số diện tích vừa nêu tập trung nhiều nhất ở các xã Đại Hồng, Đại Cường, Đại Minh, Đại Phong, Đại Lãnh.

Theo ông Thanh, đến nay nông dân địa phương đã cơ bản thu hoạch xong số diện tích đậu phụng nêu trên. Khảo sát thực tế và đánh giá tại nhiều vùng cho thấy, vụ này năng suất đậu phụng bình quân của Đại Lộc đạt khoảng 20 tạ/ha, thấp hơn cùng vụ sản xuất năm ngoái 3 tạ/ha.

“Nguyên nhân khiến năng suất đạt thấp là hồi đầu vụ xuất hiện những đợt mưa lớn và rét lạnh kéo dài làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây đậu phụng. Đặc biệt là bệnh thối hạch phát sinh gây hại mạnh tại nhiều nơi của huyện” - ông Lê Văn Thanh nói.

Trong khi đó, ông Lưu Văn Thành - Phó Trưởng phòng NN&PTNT Quế Sơn cho hay, đông xuân năm nay toàn huyện sản xuất 752ha đậu phụng. Qua thống kê, năng suất đậu bình quân đạt 16 tạ/ha, giảm 2,4 tạ/ha so với đông xuân năm trước. Theo ông Thành, do năng suất tụt giảm nên vụ này tổng sản lượng đậu phụng của Quế Sơn chỉ đạt hơn 1.203 tấn, giảm 357 tấn so với đông xuân 2021 - 2022.

Đông xuân năm nay, năng suất đậu phụng bình quân của tỉnh chỉ đạt 22 tạ/ha, giảm 2,2 tạ/ha so với cùng vụ sản xuất năm ngoái. Ảnh: N.P

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đông xuân 2022 - 2023 nông dân 18 huyện, thị xã, thành phố của Quảng Nam gieo trồng tổng cộng 7.911ha đậu phụng, chủ yếu sử dụng các loại giống như đậu sẻ Tây Nguyên, L14, L23, Tứ Quý. Không riêng Đại Lộc và Quế Sơn, vụ này năng suất đậu phụng ở nhiều địa phương khác của tỉnh cũng đạt thấp. Theo thống kê, năng suất đậu bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 22 tạ/ha, giảm 2,2 tạ/ha so với đông xuân năm ngoái.

Ngành nông nghiệp tỉnh nhận định, sở dĩ xảy ra tình trạng trên là đầu tháng 1/2023 thời tiết diễn biến quá bất lợi. Đáng chú ý, khi phần lớn diện tích đậu phụng đang trong giai đoạn phân cành, ra hoa - đâm tia, tạo quả thì một số loại sâu bệnh nguy hiểm như thối gốc mốc trắng, thối hạch, héo rũ gốc mốc đen, héo xanh vi khuẩn... phát sinh gây hại trên diện rộng khiến nhiều diện tích bị thiệt hại, dẫn đến năng suất thấp.