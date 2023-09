(QNO) - UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương dịch chuyển và hoàn trả tuyến kênh Ông Ruộng thuộc hệ kênh N24 Bắc Phú Ninh do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý để thực hiện dự án Khu tái định cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở tại các xã Quế Xuân 1, Quế Phú và thị trấn Hương An (hạng mục khu tái định cư xã Quế Phú và thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn).

Về dịch chuyển và hoàn trả tuyến kênh Ông Ruộng thuộc hệ kênh N24 Bắc Phú Ninh để thực hiện dự án Nâng cấp đường nội thị Hương An (đoạn từ ĐT611 nhà ông Giáo đến giáp khu tái định cư vùng sạt lở), UBND tỉnh thống nhất về chủ trương cho dịch chuyển và hoàn trả tuyến kênh nêu trên sau khi UBND huyện Quế Sơn hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan của dự án Nâng cấp đường nội thị Hương An (đoạn từ ĐT611 nhà ông Giáo đến giáp khu tái định cư vùng sạt lở) theo quy định.

UBND tỉnh giao UBND huyện Quế Sơn có trách nhiệm phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam kiểm tra, thống nhất lý trình kênh cần dịch chuyển. Tổ chức khảo sát, lập hồ sơ thiết kế xây dựng mới đoạn kênh Ông Ruộng thuộc hệ kênh N24 Bắc Phú Ninh theo quy định hiện hành, trong đó lưu ý về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định và nội dung góp ý của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam.