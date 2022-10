Tiên Phước: Hội đoàn thể vào cuộc xây dựng kinh tế vườn

(QNO) - Thời gian qua, hưởng ứng phong trào phát triển kinh tế vườn, trang trại của huyện Tiên Phước, các hội, đoàn thể trên địa bàn huyện cũng đã tích cực vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế vườn, trang trại, đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Tiên Phước đang phát triển mạnh kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Ảnh: H.L

Lan tỏa phong trào trong nông dân

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong những phong trào thi đua được Hội Nông dân xã Tiên Hà triển khai đến từng hội viên nông dân. Từ đó, phong trào đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Như lời ông Lê Hồng Phong - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Hà, Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích, động viên cán bộ hội viên, nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới tư duy, mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, khai thác tiềm năng, thế mạnh về vốn, lao động, đất đai để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Mô hình trồng cam của ông Nhân cho hiệu quả cao. Ảnh: H.L

Ông Phong nói: "Hội viên, nông dân tiếp cận và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, tham gia sản xuất theo hướng an toàn, bền vững, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Giai đoạn 2017 - 2022, toàn xã có 464 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tăng 46 hộ so với giai đoạn 2013 - 2017".

Hội viên các hội đoàn thể tích cực tham gia chỉnh trang vườn, phát triển kinh tế. Ảnh: H.L

Đến nay, Hội Nông dân xã Tiên Hà đã hỗ trợ nông dân, lập hồ sơ cho 560 hộ vay với tổng nguồn vốn trên 12,3 tỷ đồng để phát triển kinh tế vườn, rừng, trang trại, gia trại.

Như ông Nguyễn Thành Nhân (thôn Tiên Tráng, xã Tiên Hà) từ nguồn vốn vay đã phát triển được mô hình trồng cam cho hiệu quả kinh tế cao. 10 năm trước đây, gia đình ông Nhân đã mạnh dạn vay 100 triệu đồng đầu tư cải tạo chuyển đổi 2ha đất trồng keo lai ở núi Nà Nhậm (thôn Tài Thành, xã Tiên Hà) sang trồng cam bản địa. Hiện khu vườn có 400 gốc cam của gia đình cho thu hoạch, năng suất đạt 7-8 tấn/vụ, vào mùa thì trung bình mỗi kg có giá từ 13 -15 nghìn đồng, vụ cam năm nay cho lợi nhuận gần 100 triệu đồng. Ông Nhân đã tiếp tục trồng 800 cây chanh, 300 cây ổi, 50 cây bưởi và đầu tư nuôi 3 con bò, một con trâu để lấy phân bón cho cây trồng.

Theo bà Lê Thị Sáu - Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Hà, thì sự vào cuộc của các hội, đoàn thể ở xã Tiên Hà đến gần với hội viên đã hỗ trợ cho hội viên phát triển. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Tiên Hà đã đạt trên 41 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,46%. Cùng với nhiều tiêu chí khác thực hiện đạt, Tiên Hà về đích nông xã thôn mới vào năm 2020 và đang phấn đấu xây dựng để về đích xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Chung tay xây dựng cuộc sống mới

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, Chi hội Hội Cựu chiến binh (CCB) thôn 3 (xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) với nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, góp phần cùng nhân dân địa phương từng bước hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Hội viên Hội Cựu chiến binh thôn 3, xã Tiên Cảnh chỉnh trang bờ đá. Ảnh: H.L

Trở về từ chiến trường, ý chí, nghị lực của CCB luôn là điểm mạnh để CCB Lê Trường Trung (thôn 3, Tiên Cảnh) khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế gia đình và hăng hái tham gia các hoạt động tại địa phương.

Những năm gần đây khi địa phương phát động xây dựng NTM, phát triển kinh tế vườn, ông Trung đã chỉnh trang cải tạo lại khu vườn tạp hơn 12 sào đất chuyển sang trồng các loại cây ăn quả như bưởi da xanh, quýt, măng cụt, sầu riêng, mang lại hiệu quả như mong đợi của ông.

Hiện khu vườn nhà ông với gần 70 cây bưởi da xanh, 20 cây quýt đường, 30 cây măng cụt, sầu riêng được gần 4 năm tuổi đang lên xanh tốt. Ngoài ra, vợ chồng ông còn đầu tư nuôi 3 con bò lai, chăn nuôi heo, gà thả vườn, góp phần tăng nguồn thu nhập cho gia đình. Mỗi năm gia đình thu về gần 100 triệu đồng từ trồng trọt và chăn nuôi.

Đường làng ngõ xóm sạch đẹp hơn ở xã nông thôn mới. Ảnh: H.L

Tháng 4/2022, khi Chi hội CCB thôn 3 phát động thành lập Cụm dân cư NTM kiểu mẫu, ông Trung đã đăng ký tham gia để giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế vườn. Ông Trung đã chỉnh trang, chất bờ đá xung quanh vườn, lắp đặt hệ thống nước tưới tự động và đầu tư mua đá về lát sửa lại con ngõ dài hơn 50m dẫn vào nhà.

Ông Trung nói: “Hưởng ứng xây dựng xã NTM nâng cao, gia đình tôi tập trung chỉnh trang lại khu vườn, lắp đặt hệ thống nước tưới tự động tưới cho các loại cây ăn quả, chất bờ đá chống rửa trôi đất tạo không gian nhà vườn, xanh, sạch, đẹp”.

Chi hội CCB thôn 3 (xã Tiên Cảnh) có 17 hội viên, luôn tham gia tích cực vào phong trào xây dựng xã NTM nâng cao theo định hướng của huyện Tiên Phước. Hội viên CCB đã góp ngày công lao động, hiến đất, cây cối làm đường giao thông, xây dựng công trình công cộng.

Hội đoàn thể tích cực chung tay để Tiên Phước đạt mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới. Ảnh: H.L

Tháng 4 vừa qua, Chi hội CCB thôn 3 phối hợp với các chi hội, đoàn thể của thôn phát động thành lập Cụm dân cư NTM kiểu mẫu. Sau khi phát động các thành viên trong Cụm đều phấn khởi tham gia, nỗ lực xây dựng chỉnh trang vườn nhà, cổng ngõ, sạch đẹp; đặc biệt các hộ nằm dọc theo hai bên tuyến đường ĐH đoạn Tiên Lộc đi Tiên An chạy ngang qua địa phận thôn 3 (Tiên Cảnh), tập trung chỉnh trang tường rào, cổng ngõ, trồng hoa ven đường tạo nên cảnh quan thơ mộng, không khí trong lành.

Ông Hồ Đức Tư - Chi hội phó CCB kiêm Cụm trưởng khu dân cư NTM thôn 3 cho biết: “Lúc đầu mới triển khai Cụm dân cư NTM kiểu mẫu chỉ có 6 hội viên CCB và khoảng 10 hộ dân tham gia, sau một thời gian thấy hiệu quả thì bà con tham gia hưởng ứng ngày càng đông. Đến nay Cụm có 33 thành viên tham gia, trong đó 11 người là hội viên CCB. Hội viên CCB cùng với bà con chỉnh trang đường làng, ngõ xóm ngày càng khang trang, sạch đẹp, tạo bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc”.

Ông Đoàn Văn Trung - Chủ tịch Hội CCB xã Tiên Cảnh cho hay, các Chi hội CCB đều được giao nhiệm vụ tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân tích cực tham gia Đề án 03 của huyện về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, tập trung chỉnh trang vườn nhà theo hướng xanh, sạch đẹp, hiệu quả. Những việc làm ý nghĩa này không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, mà còn mang dấu ấn của hội CCB trong đời sống xã hội.