(QNO) - Hôm qua 16/11, Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND cấp tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học. Ảnh: C.N

Để phòng chống, kiểm soát dịch bệnh DTLCP kịp thời, hiệu quả, bảo đảm nguồn cung thịt lợn trong thời gian tới, nhất là vào dịp Tết Giáp Thìn 2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo, huy động các nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới; tổ chức xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, lợn chết.

Các địa phương chủ động triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp mua bán, vận chuyển heo bệnh, vứt xác heo làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

Chính quyền cấp tỉnh chỉ đạo khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn heo tại các địa phương đã, đang có dịch hoặc có nguy cơ cao nhiễm dịch. Chỉ đạo sở NN&PTNT, UBND các cấp thành lập đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh động vật; xử lý nghiêm trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh DTLCP. Chỉ đạo lực lượng thú y tại cơ sở bám sát địa bàn, chủ động hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên theo dõi đàn heo, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất.

Các bộ, ngành có liên quan và thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh DTLCP theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên ngành phối hợp để triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm phòng chống bệnh DTLCP.