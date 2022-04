Bắc Trà My: Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Diện mạo nông thôn xứ núi Bắc Trà My dần khởi sắc từ sự đồng thuận của người dân và cách làm hiệu quả của chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới.

Vườn cam sành của gia đình anh Nguyễn Quảng Hiệp (thôn Dương Trung, xã Trà Dương) đoạt giải nhất nội dung vườn đẹp tại cuộc thi “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” và “Vườn - tường - vườn đẹp” tỉnh Quảng Nam năm 2021. Ảnh: N.Đ

Lo mái ấm để an cư

Ông Nguyễn Văn Luận (dân tộc Co, trú nóc 3, thôn 1, xã Trà Giang, Bắc Trà My) bị dị tật bẩm sinh, công việc mưu sinh hằng ngày là chăn bò thuê cho người dân địa phương. Vợ ông Luận sức khỏe cũng yếu, lại đông con nên gia cảnh luôn túng quẩn, khó khăn. Gia đình 6 người cùng sống trong căn nhà tạm xập xệ, luôn phải chịu cảnh gió lùa mưa dột. Nắm được hoàn cảnh gia đình ông Luận, năm 2021, UBND xã vận động tìm nguồn hỗ trợ xây dựng căn nhà mới vững chãi, tươm tất, với trị giá gần 90 triệu đồng.

Nhắc lại chuyện được hỗ trợ xây nhà, ông Luận xúc động tâm sự: “Nếu không được xã vận động hỗ trợ làm nhà mới, gia đình tôi chẳng biết đến bao giờ mới thôi cảnh sống trong ngôi nhà cũ lụp xụp, cùng cái lo thiếu an toàn mỗi khi mưa gió. Chừ thì không lo chỗ ở nữa, vợ chồng động viên nhau chăm chỉ lao động để có đủ cái ăn, vươn lên thoát nghèo” - ông Luận bộc bạch.

Nói về công tác xóa nhà tạm trên địa bàn, ông Lê Văn Bình - Chủ tịch UBND xã Trà Giang cho biết, qua rà soát, toàn xã còn 21 hộ nghèo, có ở nhà tạm bợ. Năm 2021, xã kêu gọi, huy động xã hội hóa hỗ trợ xây dựng mới được 19 căn nhà kiên cố. Hộ ông Luận nằm trong số này.

“Nhiều căn nhà xây xong có giá trị lên đến 140 triệu đồng, khang trang, vững chãi, bà con rất phấn khởi. Hiện còn 2 căn nhà tạm, qua kêu gọi, vận động đến nay đã có nguồn và đang tiến hành hỗ trợ xây dựng. Dự kiến tháng 6 tới sẽ bàn giao nhà, như vậy, Trà Giang hoàn thành xóa nhà tạm, đạt tiêu chí về nhà ở trong xây dựng nông thôn mới (NTM)” - ông Bình nói.

Theo ông Nguyễn Hồng Vương - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Bắc Trà My, đến nay, bình quân 12/12 xã của huyện đã đạt 13,83 tiêu chí xây dựng NTM. Trong đó, 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2015 – 2020 (Trà Tân, Trà Dương, Trà Đông), tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí.

Hai xã phấn đấu về đích NTM giai đoạn 2021 - 2025 là Trà Giang và Trà Sơn (đạt lần lượt 17/19 và 16/19 tiêu chí). Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hầu hết người dân đều hiểu rõ chủ trương, giải pháp của địa phương về thực hiện xây dựng NTM. Từ đó, đồng thuận, tích cực tham gia với Nhà nước khi thực hiện các công trình dân sinh, cơ sở hạ tầng.

“Cùng với các nguồn lực hỗ trợ của tỉnh và Trung ương, hệ thống chính trị huyện và xã xác định tập trung huy động sức dân để thực hiện đạt các tiêu chí, nhất là đối với hai tiêu chí khó thực hiện nhất là giảm nghèo và nâng thu nhập. Chất lượng cuộc sống người dân cải thiện, hạ tầng cơ sở được đầu tư đồng bộ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững là mục tiêu hướng đến trong xây dựng NTM của Bắc Trà My” - ông Vương chia sẻ.

Thay đổi diện mạo xứ núi

Theo đánh giá của UBND huyện Bắc Trà My, chương trình xây dựng NTM mang lại hiệu quả rất thiết thực, nhất là cải thiện cơ sở hạ tầng dân sinh, xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển văn hóa, tinh thần, thay đổi đáng kể diện mạo nông thôn. Thành quả trong xây dựng NTM của Bắc Trà My đã được ghi nhận qua cuộc thi “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” năm 2021 do tỉnh tổ chức.

Các địa phương NTM của huyện đoạt đến 4 giải thưởng. Trong đó, khu vườn của hộ ông Nguyễn Quảng Hiệp (thôn Dương Trung, xã Trà Dương) đoạt cúp và giải nhất phần thi vườn đẹp; khu vườn của hộ bà Đào Thị Thanh (thôn Tân Hiệp, xã Trà Sơn) đoạt giải khuyến khích phần thi này.

Còn hộ bà Lê Thị Luyến (thôn 1, xã Trà Tân) đoạt giải khuyến khích ở nội dung thi tường rào, cổng ngõ đẹp. Tuyến đường từ ngã 3 cống Ông Mật đến nhà ông Lê Rô (thôn 1, Trà Tân) đoạt giải khuyến khích phần thi đường đẹp.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho rằng, những năm qua, việc thực hiện xây dựng NTM gắn với Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã tạo ra sự cộng hưởng, khuyến khích và hướng sinh kế cho nhiều hộ mạnh dạn đầu tư sản xuất, vươn lên làm ăn khá giả; đồng thời tạo dựng, khẳng định thương hiệu, quảng bá hình ảnh địa phương.

Giai đoạn 2018 – 2021, toàn huyện có 11 hộ cá thể và hợp tác xã có sản phẩm tham gia chương trình OCOP và được công nhận. Riêng trong năm 2021, có 2 sản phẩm được công nhận 3 sao cấp tỉnh gồm mật ong Trà My Thanh Hà (xã Trà Giang), đèn mỹ nghệ quế Thái Hòa (xã Trà Giang) và sản phẩm tinh dầu quế Trà My Minh Phúc (xã Trà Giang) được nâng cấp, công nhận lên 4 sao.

Nhằm thúc đẩy thực hiện các mục tiêu đa chiều trong xây dựng NTM, huyện đang tập trung xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp, thu hút đầu tư trong và ngoài huyện. Gần đây nhất, hai dự án trọng điểm là nhà máy nước sạch và nhà máy phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Trà My đã được UBND tỉnh công nhận nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm đăng ký thực hiện.

“Hai dự án này rất khả thi, đang trong quá trình bổ sung, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Sau khi được đầu tư xây dựng sẽ giải quyết căn bản nhu cầu thiết yếu về nước sạch và xử lý rác thải, góp phần chỉnh trang cảnh quan môi trường, xây dựng NTM” – Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Thái Hoàng Vũ nói.