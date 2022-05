Điện Quang - điểm sáng về giữ gìn an ninh trật tự

(QNO) - Năm 2021, Điện Quang là xã đầu tiên của thị xã Điện Bàn đạt tiêu chí “Khu dân cư nông thôn nâng cao”. Bên cạnh sự nỗ lực của các cấp chính quyền và nhân dân để đạt 10 tiêu chí, cần phải kể đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Điện Quang.

Bộ mặt nông thôn mới tại xã Điện Quang.

Trước khi triển khai công an chính quy về xã, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã phức tạp, phải kể đến nạn cờ bạc, trộm cắp, ma túy trên địa bàn. Trước tình hình đó, Công an xã Điện Quang đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đưa ra nhiều giải pháp để ổn định tình hình.

Ban dân chính 5 thôn đã phân công trách nhiệm từng thành viên, lực lượng công an đã tổ chức nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết kịp thời, ổn định các điểm xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò các tộc họ văn hóa, vận động thực hiện tốt các quy ước tộc họ gắn với trách nhiệm con cháu trong việc đảm bảo an ninh trật tự, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Công an xã gọi hỏi, răn đe những đối tượng có nguy cơ cao vi phạm an ninh trật tự, tổ chức cho các chủ quán cà phê viết cam kết không tổ chức đánh bạc, chứa bạc, vận động đưa các đối tượng nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc…

Tuyên truyền và ký cam kết cho số đối tượng có nguy cơ cao vi phạm pháp luật trên địa bàn xã dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chính nhờ sự quyết liệt của chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân nên trong năm qua, địa bàn xã không có tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, phá hoại kinh tế, truyền đạo trái pháp luật, không tổ chức khiếu kiện, không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không có người mắc các tệ nạn xã hội, không có cá nhân vi phạm giao thông nghiêm trọng, không để xảy ra cháy nổ trong cộng đồng dân cư…