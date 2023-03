Duy Châu hướng đến xã nông thôn mới nâng cao

Năm 2018, xã Duy Châu (Duy Xuyên) được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hơn 4 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương nỗ lực phát triển kinh tế gắn với linh hoạt huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu nhằm nâng chuẩn nông thôn mới.

Diện mạo xã Duy Châu ngày càng khang trang. Ảnh: N.T

Chuyển biến tích cực

Xã Duy Châu hiện có 1.956 hộ dân với hơn 8.000 nhân khẩu, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, địa phương nỗ lực huy động các kênh vốn đầu tư thi công hơn 18km đường dây điện, lắp đặt các trạm biến áp, công tơ để phục vụ nước tưới cho 210ha đất màu, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Nhờ nước tưới đảm bảo quanh năm, nông dân có điều kiện luân canh, xen canh, gối vụ các loại cây trồng cạn như bắp nếp, đậu xanh, ớt, đậu cô ve...

Đặc biệt, mấy năm gần đây, HTX Nông nghiệp Lệ Bắc liên kết với doanh nghiệp tổ chức cho hàng trăm hộ dân sản xuất mỗi vụ 30 – 40ha ớt xuất khẩu theo hướng bao tiêu sản phẩm, góp phần thực hiện thành công chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Ông Lê Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Châu cho hay, với lợi thế có những khu bãi bồi rộng lớn, phù sa màu mỡ ven sông Thu Bồn nên thời gian qua người dân địa phương tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển mô hình chăn nuôi bò thâm canh.

Toàn xã hiện có hơn 1.400 con bò, hầu hết là giống bò lai Sind. Để mô hình này thực sự phát huy hiệu quả, xã Duy Châu thường xuyên phối hợp tổ chức những khóa tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nhiều hộ dân. Đồng thời, xã tạo điều kiện thuận lợi để người dân được vay những kênh vốn ưu đãi đầu tư phát triển mạnh lĩnh vực chăn nuôi bò. Tính đến thời điểm này, Duy Châu có hơn 20 hộ dân nuôi bò lai với quy mô mỗi mô hình từ 20 con trở lên, hằng năm lãi ròng 150 - 200 triệu đồng.

Nhiều mô hình sản xuất các loại cây trồng cạn chủ lực theo phương thức hàng hóa tập trung trên địa bàn xã Duy Châu cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.T

Ông Hưng cho biết, những năm qua chính quyền xã Duy Châu cũng ưu tiên đầu tư khôi phục các ngành nghề truyền thống như trồng dâu nuôi tằm, làm bánh nổ, bánh ú tro... qua đó tạo thêm nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Mặt khác, hoạt động thương mại - dịch vụ, các loại hình kinh doanh ngày càng đa dạng và hoạt động hiệu quả.

Năm 2022, tổng giá trị sản xuất ngành này đạt 133 tỷ đồng, tăng 15,6 tỷ đồng so với năm 2021. Năm 2022 thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 54 triệu đồng, tăng 18 triệu đồng so với năm 2018. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,67%, giảm 3,5% so với cách đây 5 năm.

Trong 5 năm qua, Duy Châu cũng linh hoạt huy động nhiều nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Theo ông Nguyễn Dũng - Chủ tịch UBND xã Duy Châu, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay 100% trục đường liên xã, liên thôn, liên xóm ở địa phương đã được đổ bê tông kiên cố và nhiều tuyến trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện. Ngoài ra, cơ sở vật chất trường học, trạm y tế cũng được xây dựng và đầu tư mua sắm trang thiết bị hiện đại...

Hướng đến xã nông thôn mới nâng cao

Mặc dù đạt được nhiều thành quả quan trọng nhưng Duy Châu cũng gặp không ít khó khăn trong quá trình nâng chuẩn nông thôn mới (NTM).

Ông Nguyễn Dũng nhìn nhận, hiện nay tuy một số mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao nhưng thiếu tính bền vững, chưa có mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản chủ lực có thể nhân rộng. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp và đổi mới phương thức sản xuất còn chậm, chủ yếu nhỏ lẻ, phân tán; năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của nhiều mặt hàng nông sản còn thấp...

Ông Dũng cho biết, thời gian đến Duy Châu sẽ tiếp tục chú trọng công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng mô hình xã NTM nâng cao và khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Cạnh đó, đẩy mạnh phát triển các mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm và thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP. Tập trung nhân rộng mô hình chăn nuôi bò lai thâm canh, quy hoạch diện tích trồng cỏ voi nguyên liệu trên những ruộng lúa kém hiệu quả, từng bước tiến đến hình thành các chi hội nuôi bò để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Ngoài ra, địa phương cũng quan tâm hỗ trợ người dân mở rộng quy mô các ngành nghề hiện có, nhất là may gia công và kêu gọi doanh nghiệp đầu tư phát triển đa dạng ngành nghề.

“Bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, những năm tới xã sẽ linh hoạt lồng ghép các kênh vốn và tích cực huy động sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, người con xa quê... để xây dựng Duy Châu có kết cấu hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục, y tế khang trang, hiện đại.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa, an ninh trật tự, môi trường nông thôn, nhân rộng mô hình tuyến đường hoa thay cỏ dại nhằm tạo cảnh quan đường quê sáng - xanh - sạch - đẹp…, quyết tâm đưa Duy Châu về đích xã NTM nâng cao vào cuối năm 2025” – ông Dũng nói.