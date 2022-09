Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2429 quy định xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 là xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao giai đoạn 2022 - 2025 (hoặc duy trì, nâng chuẩn đối với các xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 trở về trước) theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2022 - 2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 2333 (ngày 8.9.2022) của UBND tỉnh.



Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã NTM kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đạt chuẩn đối với xã NTM nâng cao (tính theo khu vực) tại cùng thời điểm (kể cả những xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 trở về trước).

Trên địa bàn xã phải có ít nhất 1 mô hình thôn thông minh.

Xã phải đạt một trong các tiêu chí về nội dung kiểu mẫu nổi trội nhất trong các lĩnh vực sản xuất, giáo dục, văn hóa, cảnh quan, môi trường, an ninh trật tự, chuyển đổi số, giao thông, y tế, du lịch, ngành nghề nông thôn.

Xã có mô hình thôn thông minh khi đáp ứng đủ yêu cầu:

1. Về thiết chế, hạ tầng

- Có hạ tầng internet cáp quang và thông tin di động 3G/4G phủ đến hộ gia đình; nhà văn hóa thôn có wifi được duy trì thường xuyên phục vụ miễn phí cho nhân dân khai thác thông tin hữu ích qua mạng phục vụ sản xuất và đời sống.

- Tất cả hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích trên địa bàn thôn được thông báo, gắn biển địa chỉ số đến từng điểm địa chỉ; có hệ thống camera an ninh thôn ở trung tâm thôn, các điểm trọng yếu tại khu dân cư tập trung kết nối với công an xã, ban nhân dân thôn; có máy vi tính, máy in kết nối mạng để phục vụ các hoạt động của ban nhân dân thôn.

2. Về con người

- Thôn có tổ công nghệ cộng đồng được thành lập và hoạt động hiệu quả theo quy định. Ban nhân dân thôn có ứng dụng các nền tảng số (zalo, messenger, facebook….) để thông tin, tuyên truyền đến người dân trong thôn. Ban nhân dân thôn, tổ công nghệ cộng đồng được tập huấn các nội dung về chuyển đổi số.

- Thôn có tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh, có cài đặt và sử dụng các phần mềm, nền tảng số (như thanh toán trực tuyến, Smart Quảng Nam, sức khỏe điện tử và các ứng dụng hữu ích liên quan khác) đạt ít nhất 90%.