Sôi nổi cuộc thi xây dựng nông thôn mới

Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” năm 2021 đang diễn ra sôi nổi tại các địa phương trên địa bàn huyện Thăng Bình. Từ cuộc thi này đã xuất hiện nhiều điển hình, cách làm sáng tạo, phù hợp ở từng địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Khu vườn nhà ông Lê Đức Hà (thôn Tú Trà, xã Bình Chánh) được chỉnh trang và dọn dẹp sạch sẽ. Ảnh: P.Vinh

Tham gia cuộc thi lần nay, xã Bình An chọn thôn An Phước để dự thi video. Ông Lê Trung Đình - Trưởng thôn An Phước cho biết, địa phương triển khai xây dựng NTM năm 2017 khi chỉ đạt được 3 tiêu chí, 7 tiêu chí còn lại chỉ đạt 40 - 50%. Khi xác định vai trò người dân là chủ thể, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động, để người dân hiểu được ý nghĩa của NTM kiểu mẫu.

Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, lĩnh vực dễ làm trước, khó làm sau, việc chung thì huy động tập thể, việc riêng thì tuyên truyền đến từng gia đình, người dân dần nhận thức và hưởng ứng nhiệt tình. Riêng các khoản về giao thông nông thôn và lắp điện thắp sáng đường quê, người dân thôn An Phước đã đóng góp hơn 830 triệu đồng để xây dựng.

“Nổi bật là toàn thôn đã bê tông hóa đường trục thôn, ngõ xóm đạt 100%, thu nhập bình quân đầu người tại thôn An Phước là 45,4 triệu đồng/người/năm. Thôn An Phước hiện chỉ còn 6 hộ nghèo, đây là các hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, chiếm tỷ lệ 1,44%” - ông Đình cho biết thêm.

Tú Trà là thôn được xã Bình Chánh chọn để dự thi lần này. Ông Lê Đức Thắng - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tú Trà tự tin lựa chọn các điểm sáng của thôn để dự thi với các đơn vị bạn.

Ông Thắng phấn khởi, 13 năm liền, từ năm 2008 – 2020, thôn Tú Trà luôn giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”. Để làm được điều đó, việc huy động sức mạnh đại đoàn kết người dân luôn được đặt lên hàng đầu.

Ông Thắng cho biết, bất cứ chủ trương, phong trào nào khi phát động đều được đưa ra thảo luận, bàn bạc công khai trước nhân dân.

“Ngoài cách làm nói trên, chúng tôi còn truyền tải trong video dự thi về những điểm nổi bật trong 10 tiêu chí về xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu như: kinh nghiệm xây dựng vườn mẫu, phương thức sản xuất nông nghiệp, điện thắp sáng đường quê, bảo vệ môi trường…” - ông Thắng chia sẻ.

Không chỉ “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”, các “Vườn - Tường - Đường đẹp” cũng đã được các hộ dân trên địa bàn huyện Thăng Bình tham gia qua video hoặc hình ảnh.

Tại xã Bình Sa, với diện tích khu vườn gần 3.800m2, anh Nguyễn Tấn Mận (tổ 1, thôn Bình Trúc) triển khai cải tạo, phân khu đất để trồng từng loại cây trồng khác nhau.

Anh Mận cho hay, khu vườn được bố trí theo các khu vực chính: khu sản xuất hoa màu, bao gồm các loại đậu, nén, củ cải, dưa leo…; khu vực trồng cây ăn quả và sinh vật cảnh với diện tích 1.000m2.

Các loại cây ăn quả được anh Mận trồng rất đa dạng như bưởi, thanh long, cốc, xoài… Ngoài ra, anh Mận còn bố trí khu vực chuồng trại chăn nuôi riêng để chăn nuôi bò, vịt xiêm để tăng thêm nguồn thu nhập.

Theo ông Đoàn Thanh Khiết - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Thăng Bình, hiện nay, huyện Thăng Bình có 16 xã đạt chuẩn NTM, huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2023.

Đối với Cuộc thi “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” và “Vườn - Tường - Đường đẹp” năm 2021, sau khi tiếp nhận kế hoạch của tỉnh, ngày 31.7.2021, Phòng NN&PTNN đã tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi trên địa bàn huyện, đồng thời tuyên truyền sâu rộng để các xã và người dân hưởng ứng.

Tại cuộc thi lần này, toàn huyện có 18 xã đăng ký với các nội dung gồm: 14 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 31 vườn, 14 đường và 24 tường. Ban tổ chức sẽ chấm chọn những khu dân cư, mô hình tiêu biểu của người dân để tham gia thi cấp tỉnh.

Đồng thời các video, hình ảnh này sẽ được tổng kết, chọn lựa những thế mạnh thực tế của từng khu dân cư, hộ gia đình để các xã trên địa bàn huyện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tạo nên phong trào thi đua rộng khắp về xây dựng NTM trên địa bàn huyện.