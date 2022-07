Xây dựng nông thôn mới: Mục tiêu mới, định hướng mới

Tại Kỳ họp lần thứ 9, HĐND tỉnh khóa X, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua đề án hỗ trợ thực hiện chương trình nông thôn mới đoạn 2021 - 2025 nhằm tạo bước đột phá mới.

Nhận diện khó khăn

Hiện nay, trên địa bàn Quảng Nam có 194 xã tham gia xây dựng mô hình nông thôn mới (NTM). Thực hiện Nghị quyết số 37 (ngày 8.12.2016) của HĐND tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020 toàn tỉnh huy động gần 67.800 tỷ đồng hỗ trợ triển khai chương trình.

Việc quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước các cấp cho các nội dung trong chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 được chia thành 3 khu vực. Trong đó, khu vực 1 gồm các xã thuộc Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành; khu vực 2 gồm các xã thuộc Nông Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức (trừ 3 xã Sông Trà, Phước Trà, Phước Gia của Hiệp Đức); khu vực 3 gồm các xã thuộc Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My và 3 xã Sông Trà, Phước Trà, Phước Gia của Hiệp Đức.

Theo dự thảo đề án, về xây dựng giao thông nội đồng sẽ nâng tỷ lệ hỗ trợ lên 70% đối với khu vực 1 (thay cho 50% tại Nghị quyết 37); 80% đối với khu vực 2 (mức cũ 70%); 90% đối với khu vực 3 (mức cũ 80%).

Đối với xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao thôn, nâng tỷ lệ hỗ trợ lên 70% đối với khu vực 1 (mức cũ 60%) và 80% đối với khu vực 2 (mức cũ 70%). Đối với xây dựng huyện NTM, nâng tỷ lệ hỗ trợ lên 70% cho khu vực 1, 80% cho khu vực 2 và 90% cho khu vực 3 thay cho tỷ lệ hỗ trợ 60% tại Nghị quyết 37 để giảm áp lực đối ứng cấp huyện...