Xây dựng nông thôn mới ở Phú Ninh: Quyết giữ tiêu chí an ninh, trật tự

Đã từng bị “liệt” tiêu chí về an ninh trật tự, tuy nhiên, sự quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền, Công an huyện Phú Ninh đã giúp địa phương này duy trì, nâng chuẩn nông thôn mới.

Công an huyện Phú Ninh kiên quyết đấu tranh các loại tội phạm, không để xảy ra điểm nóng về tệ nạn xã hội. Ảnh: Đ.C

Khắc phục tồn tại

Vào tháng 9.2021, khi thẩm tra kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới (NTM), Phú Ninh không đạt tiêu chí an ninh, trật tự xã hội nên không đảm bảo các điều kiện duy trì đạt chuẩn huyện NTM. Nguyên nhân là trên địa bàn có xảy ra khiếu nại, khiếu kiện đông người kéo dài và tệ nạn xã hội gia tăng.

Trước vấn đề này, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Phú Ninh nhanh chóng khắc phục tồn tại. UBND huyện đã giao Công an huyện chủ công triển khai nhiều biện pháp đảm bảo công tác an ninh trật tự (ANTT) liên quan đến đất rừng Tam Lộc.

Cụ thể, thường xuyên nắm bắt nguyện vọng nhân dân; tham mưu lãnh đạo huyện tổ chức đối thoại với các nhóm hộ; định hướng dư luận, không để đối tượng xấu lợi dụng tình hình gây mất ANTT xã hội trên địa bàn…

“Chúng tôi đã cử 5 cán bộ phối hợp Công an xã Tam Lộc để thực hiện. Sau thời gian đấu tranh, vận động kiên quyết cũng như UBND huyện có các giải pháp căn cơ thì tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp trái pháp luật tại xã Tam Lộc không còn xảy ra, tình hình an ninh nông thôn cơ bản ổn định” - Trung tá Trần Thế Hùng, Trưởng Công an huyện Phú Ninh nói.

Ngoài ra, để đấu tranh với các loại tệ nạn xã hội gia tăng, Công an huyện Phú Ninh đã đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền pháp luật và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, kết hợp xây dựng phong trào ở cơ sở; ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội vào công tác tuyên truyền.

Nhiều tổ chức tự phòng, tự quản về ANTT ở cơ sở ra đời và hoạt động hiệu quả. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 77 tổ chức tự phòng, tự quản về ANTT với hơn 900 thành viên, 2 mô hình “Camera an ninh”, 4 mô hình “Tiếng loa an ninh”… Từ đó tình hình ANTT trên địa bàn huyện được ổn định, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật được kiềm chế.

“Lực lượng công an đã điều tra làm rõ 25/25 vụ với 22 đối tượng phạm pháp hình sự, tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố 61 tin… Đến cuối năm 2021, tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Phú Ninh được kiềm chế, kéo giảm tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giúp huyện khắc phục được tiêu chí về ANTT trong xây dựng NTM” - Trung tá Nguyễn Thế Hùng nói.

Nỗ lực giữ tiêu chí

Ông Huỳnh Xuân Chính - Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh cho hay, địa phương xác định phải quyết liệt duy trì, nâng cao chất lượng xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường các biện pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật cũng như đảm bảo tình hình an ninh nông thôn.

Phú Ninh quyết tâm giữ vững, nâng chất lượng tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Đ.C

“Đảm bảo không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên; các tệ nạn như ma túy, trộm cắp, cờ bạc phải được kiềm chế và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải hoạt động hiệu quả hơn… là mục tiêu chính của Phú Ninh trong giai đoạn đến” - ông Huỳnh Xuân Chính cho biết.

Để đạt được mục tiêu này, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Công an huyện phải tham mưu tổ chức tập huấn, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an trong xây dựng NTM; tham mưu để duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí ANTT.

Trong năm 2022, Công an huyện có nhiệm vụ đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Rà soát, củng cố lực lượng công an cấp xã đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

Đồng thời, rà soát, nhân rộng một số mô hình hay về tự phòng, tự quản về ANTT ở cơ sở và tăng cường các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đấu tranh triệt xóa các băng, ổ, nhóm tội phạm, các tụ điểm tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, Mặt trận, các hội, đoàn thể sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình hay như phong trào “2 giữ về ANTT”, tổ phụ nữ đăng ký thực hiện gia đình “Không có con hư hỏng, vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội”...

Ông Huỳnh Xuân Chính cho biết, ngoài nhiệm vụ của lực lượng Công an huyện, công an xã thì việc xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản, tổ hòa giải ở cơ sở và tuyên truyền pháp luật sẽ là biện pháp hữu hiệu hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Từ đó, góp phần ổn định tình hình ANTT, giúp huyện duy trì chuẩn NTM.