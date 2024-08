Bạn cần biết Nữ bệnh nhân được phát hiện huyết khối động mạch thận khi tái khám ung thư phổi (PR) - Bệnh viện Đa khoa Gia Đình (Đà Nẵng) vừa tiếp nhận và can thiệp thành công cho nữ bệnh nhân bị huyết khối gây tắc động mạch thận phải khi đến tái khám và đánh giá tình trạng phổi sau thời gian điều trị ung thư phổi.

ThS-BS. Bùi Ngọc Anh - Trưởng khoa Nội - Bệnh viện Đa khoa Gia Đình kiểm tra sức khoẻ bệnh nhân trước khi xuất viện. Ảnh: B.V

Bà Nguyễn Thị Vân (65 tuổi, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type II và ung thư phổi. Sau thời gian điều trị bằng hóa trị và xạ trị, bệnh tình bệnh nhân bắt đầu ổn định.

Bệnh nhân cùng chồng từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng tái khám và đánh giá tình trạng phổi. Tuy nhiên, sáng sớm ngày hôm sau, bà Vân bất ngờ đau dữ dội ở hông phải, kèm theo đau đầu, chóng mặt và mệt mỏi. Ngay lập tức, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Gia Đình để kiểm tra.

Tại đây, bà Vân được thực hiện một số xét nghiệm và chụp CT bụng. Kết quả chẩn đoán cho thấy, bệnh nhân bị huyết khối gây tắc động mạch thận bên phải.

Ê kíp bác sĩ hội chẩn khẩn cấp với Đơn vị Can thiệp mạch máu và nhanh chóng tiến hành can thiệp hút huyết khối, tái thông động mạch thận phải. Sau hơn 1 giờ can thiệp, động mạch thận phải bệnh nhân đã được tái thông hoàn toàn. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị và xuất viện sau 5 ngày.

Theo ThS-BS. Bùi Ngọc Anh - Trưởng khoa Nội - Bệnh viện Đa khoa Gia Đình, huyết khối động mạch thận là một bệnh lý hiếm gặp và dễ bị bỏ sót khi đánh giá suy chức năng thận, thường gặp ở những bệnh nhân trên 50 tuổi. Bệnh lý này có thể xảy ra một hoặc cả hai bên thận.

Một số biểu hiện của thuyên tắc động mạch thận bao gồm đau bụng, đau hông (cơn đau thường dai dẳng và giống các triệu chứng của bệnh sỏi thận và viêm bể thận), buồn nôn và nôn, tiểu máu, sốt, tăng huyết áp cấp tính (nguyên nhân có thể trung gian qua renin).

Điều trị huyết khối động mạch thận bao gồm phương pháp điều trị nội khoa và can thiệp mạch máu. Trong đó, biện pháp an toàn và hiệu quả nhất hiện nay là can thiệp nội mạch, sử dụng các dụng cụ chuyên dụng để hút và loại bỏ cục huyết khối trong lòng mạch, giúp tái thông mạch máu.

Bệnh lý này nếu không được chẩn đoán và điều trị có thể dẫn đến suy thận, tổn thương thận vĩnh viễn. Vì vậy, khi có những triệu chứng bất thường nêu trên, hãy đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám kịp thời.