Xã hội Núi Thành: Tuyên phạt nhiều năm tù cho các bị cáo liên quan "Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” (QNO) - TAND huyện Núi Thành vừa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo liên quan đến vụ “Chống người thi hành công vụ” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” xảy ra ngày 31/1/2023 tại thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ Tây (Núi Thành).

Các bị cáo đứng trước tòa tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án 'Chống người thi hành công vụ' và 'Cố ý làm hư hỏng tài sản". Ảnh: Công An Núi Thành



Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Núi Thành, vào lúc 12 giờ 30 phút, ngày 30/1/2023, lực lượng Công an xã Tam Mỹ Tây tiếp nhận tin báo của người dân địa phương về việc có một nhóm thanh niên chơi đánh bạc bằng hình thức xóc bầu cua tại Miếu Rừng Dành.



Sau khi nhận được tin báo lãnh đạo Công an xã Tam Mỹ Tây phân công đồng chí Ngô Xuân Thành (Công an xã) và đồng chí Trần Quang Thanh (Công an viên thôn Trung Chánh) đến hiện trường để kiểm tra, nhắc nhở, ngăn chặn việc chơi bầu cua.



Khi đi đồng chí Thành mặc trang phục Cảnh sát nhân dân cùng đồng chí Thanh đến Miếu Rừng Dành để thi hành nhiệm vụ thì Trần Quang Tuấn (SN 1976), Trần Đình Diệu (SN 1988), Trần Quốc Việt (SN 1973), Trần Quang Tùng (SN 1974), Nguyễn Văn Hậu (SN 2000), cùng trú Trung Chánh, Tam Mỹ Tây (Núi Thành) và Nguyễn Văn Tình (SN 1979) trú Tịnh Sơn (xã Tam Mỹ Tây), không chấp hành và có hành vi xô đẩy, uy hiếp, đánh đồng chí Thành, sau đó Nguyễn Văn Tình đã đập điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro max của đồng chí Thành gây thiệt hại tài sản 8.720.000 đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Tình 27 tháng tù giam, Trần Quốc Việt 9 tháng tù giam, Trần Quang Tuấn và Trần Đình Diệu mỗi người 7 tháng tù giam, Trần Quang Tùng và Nguyễn Văn Hậu mỗi người 6 tháng tù giam.