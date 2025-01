Chính quyền - đoàn thể Ông Trần Thế Cẩm được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam (QNO) - Ngày 31/12/2024, Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2024 - 2029). Dự đại hội có đại diện Hội Luật gia Việt Nam; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh cùng hội viên Hội Luật gia tỉnh.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội Luật gia tỉnh khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác hội. Ảnh: PHAN VINH

Trong 5 năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp, cùng tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Vì dân - Vì công lý”, Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tập trung hướng về cơ sở.

Hội viên tham gia hơn 800 lượt ý kiến đối với 148 dự thảo luật và hơn 50 văn bản quy phạm pháp luật. Hội Luật gia tỉnh thực hiện hơn 280 đợt phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 14.500 lượt người; phối hợp Trại tạm giam Công an tỉnh, Trại giam An Điềm - Bộ Công an tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí 8 đợt cho 467 lượt phạm nhân.

Hội Luật gia tỉnh tổ chức tư vấn pháp luật trực tiếp cho người dân. Ảnh: PHAN VINH

Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh tiếp nhận tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hơn 750 trường hợp liên quan đến tranh chấp đất đai, ly hôn, vi phạm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, khiếu nại quyết định hành chính...

Đến nay, Hội Luật gia tỉnh phát triển được gần 600 hội viên ở 8 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 16 huyện, thị xã, thành phố; thành lập 5 hội luật gia cấp huyện gồm Thăng Bình, Núi Thành, Nam Giang, Hiệp Đức và TP.Tam Kỳ. Các luật gia đảm bảo “Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý”.

[VIDEO] - Ông Phan Khắc Chưỡng - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 thông tin về định hướng hoạt động của hội:

Đại hội đã bầu 31 Ủy viên Ban Chấp hành và 9 Ủy viên Ban Thường vụ; ông Trần Thế Cẩm - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029.