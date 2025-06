Công nghiệp PC Quảng Nam nâng cấp lưới điện mới tiếp nhận từ 5 hợp tác xã, đáp ứng tốt nhu cầu điện của người dân (QNO) - Mới đây Công ty Điện lực Quảng Nam tiếp nhận lưới điện, bán lẻ điện trực tiếp đến hộ dân và cơ sở sản xuất kinh doanh khu vực các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Điện Phước 1, Điện Ngọc 1, Điện Thọ 1, Điện Thọ 2 và Điện Hồng 2 (thị xã Điện Bàn). Công ty nhanh chóng triển khai phương án, kế hoạch sửa chữa lưới, nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo minh bạch về ghi chỉ số công tơ, an toàn điện.

Trước khi được bàn giao, hầu hết là công tơ cơ đã sử dụng nhiều năm, thùng bảo vệ và nhiều công tơ đã hư hỏng; hành lang đường dây mất an toàn. Ảnh: DŨNG HẬU

Thực hiện Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 28/2/2025 của UBND tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 2933/QĐ-EVNCPC ngày 21/4/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn tỉnh Quảng Nam, mới đây Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) tiếp nhận lưới điện, bán lẻ điện trực tiếp đến hộ dân và cơ sở sản xuất kinh doanh khu vực các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Điện Phước 1, Điện Ngọc 1, Điện Thọ 1, Điện Thọ 2 và Điện Hồng 2 (thị xã Điện Bàn).

Công ty nhanh chóng triển khai phương án, kế hoạch sửa chữa lưới, nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo minh bạch về ghi chỉ số công tơ, an toàn điện. Công ty giao Điện lực Điện Bàn trực tiếp quản lý lưới, bán điện khu vực các HTX Điện Phước 1, Điện Ngọc 1, Điện Thọ 1, Điện Thọ 2; Điện lực Đại Lộc quản lý khu vực HTX Điện Hồng 2.

Hệ thống lưới điện do các HTX quản lý, sau nhiều năm vận hành, hầu hết đã xuống cấp do ít được đầu tư cải tạo, bảo dưỡng. Đồng thời kém an toàn, nhất là trong mùa mưa bão. Phần lớn dây dẫn trước công tơ đi trên các loại cột (tre, thép…) tự chế với dây nối nhiều đoạn, lớp cách điện bong tróc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, bán kính dây dẫn cấp điện lớn (2.210m) nên tổn thất điện năng cao, có khu vực HTX lên tới 14,9%. Bình quân chung tại khu vực các HTX Điện Phước 1, Điện Thọ 1, Điện Thọ 2 và Điện Ngọc là 13,3%; Điện Hồng 2 là 12 – 14%. Hệ thống công tơ đo đếm với công tơ cơ đã lạc hậu; dây cáp, thùng bảo vệ đã hư hỏng. Dây cáp trước công tơ tiết diện nhỏ, tróc vỏ, câu móc qua các thùng. Nhiều xà đỡ cáp bị rỉ sét, không đảm bảo vận hành; một số vị trí dây dẫn hạ áp không đảm bảo độ cao tĩnh không; trụ dây néo không có hệ thống tiếp địa. Nhiều chỗ, cây cối va quẹt vào đường dây, đặc biệt khu vực có dây trần, cầu đồng đấu nối dễ dẫn đến rò điện gây tổn thất điện năng và mất an toàn điện trong nhân dân, nhất là mùa bão lũ, dông sét. Cùng với đó là nhiều loại cáp viễn thông của các nhà mạng treo theo trên cột điện gây mất an toàn và kém mỹ quan.

Nhanh chóng sửa chữa tối thiểu đảm bảo an toàn lưới điện; thay mới công tơ điện tử truyền dữ liệu từ xa, chính xác, minh bạch. Ảnh: DŨNG HẬU

Khi giao nhận lưới điện, các Điện lực đã nhận được sự phối hợp, hỗ trợ tích cực từ phía HTX bàn giao, chính quyền địa phương và người dân. Việc chốt chỉ số công tơ trạm biến áp và công tơ từng hộ cũng như quá trình thay thế hệ thống đo đếm được HTX và khách hàng cùng giám sát. Các khó khăn, vướng mắc đã được các bên phối hợp xử lý kịp thời.

Ngay sau khi tiếp nhận, để nâng cao chất lượng điện năng, an toàn trong vận hành và sử dụng điện của người dân và bảo đảm dịch vụ chăm sóc khách hàng, Điện lực Điện Bàn và Điện lực Đại Lộc đã khẩn trương triển khai sửa chữa tối thiểu lưới điện, các vị trí xung yếu; thay thế toàn bộ công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử truyền dữ liệu từ xa.

Đến 19/6/2025, Điện lực Đại Lộc hoàn thành lắp mới công tơ điện tử đối với 1.311 khách hàng khu vực HTX Điện Hồng 2; đến cuối tháng 6/2025, Điện lực Điện Bàn hoàn thành thay thế lắp mới 7.980 công tơ đo đếm điện tử tại 4 HTX. Công tơ điện tử hiện đại không chỉ giúp minh bạch hóa quá trình ghi chỉ số và tính hóa đơn tiền điện, mà còn tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng theo dõi sản lượng tiêu thụ, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Các hộ khách hàng giám sát việc chốt chỉ số và thay mới công tơ đo đếm. Ảnh: VIỆT HẢO

Qua trao đổi, ông Nguyễn Văn Cường ở khối phố Ngân Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn bày tỏ: “Tôi rất vui khi tổ chức được việc bàn giao quản lý điện từ HTX Điện Ngọc 1 sang cho ngành Điện. Đối với công tơ điện tử lắp mới, tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn trước, quản lý chữ điện chính xác hơn, hy vọng nó báo đúng số chữ điện tiêu dùng thực tế. Và tôi hy vọng rằng Điện lực Điện Bàn quản lý sẽ đảm bảo được công suất điện cung cấp và hướng dẫn người dân một số biện pháp sử dụng điện an toàn”.

Ông Huỳnh Đức Nhì cũng ở khối phố Ngân Hà nói: “Đối với công tơ điện tử thì do Nhà nước quản lý, kiểm soát nên người dân cũng yên tâm. Về hành lang tuyến lưới điện, tôi sẽ vận động bà con trong làng cùng với ngành Điện phát quang cây cối để lưới điện được vận hành an toàn, liên tục; tránh sự cố chạm chập, cháy nổ. Phía gia đình, tôi rất quan tâm việc quản lý thiết bị dây điện về nhà cũng như sử dụng đồ điện trong nhà sao cho đảm bảo an toàn”.

Theo ông Huỳnh Đức Khánh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Điện Ngọc, việc giao quản lý kinh doanh điện từ HTX Điện Ngọc sang cho Công ty Điện lực Quảng Nam quản lý bán điện trực tiếp được nhân dân và cán bộ địa phương rất hoan nghênh.

“Chúng tôi ghi nhận ngành Điện rất nỗ lực thực hiện các thủ tục tiếp nhận. Đặc biệt, Điện lực Điện Bàn đã tập trung triển khai việc cải tạo lưới, thay công tơ, hoàn thành nhanh thủ tục hợp đồng mua bán điện với từng hộ… Tất cả đều tuân theo quy định của Bộ Công Thương. Người dân tin tưởng sẽ được sử dụng điện tốt hơn, trả tiền điện hợp lý, minh bạch hơn. Địa phương chúng tôi sẽ tiếp tục cùng Điện lực tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu về lưới điện sau cải tạo, việc đo đếm điện chính xác bằng công tơ điện tử; đồng thời tuyên truyền, vận động bà con chú ý dùng điện an toàn, tiết kiệm, cùng bảo vệ an toàn hành lang tuyến lưới điện” - ông Huỳnh Đức Khánh chia sẻ.

Các phòng chuyên môn PC Quảng Nam và các Điện lực Điện Bàn, Đại Lộc kiểm tra kết quả bước đầu công tác tiếp nhận, sửa chữa tối thiểu lưới điện mới tiếp nhận từ các HTX. Ảnh: NGỌC HẬU

Lãnh đạo các Điện lực Điện Bàn và Đại Lộc cho biết, được PC Quảng Nam giao, đơn vị đã bám sát kế hoạch, tập trung cao nhất nhân lực và phương tiện để tiếp nhận, thực hiện các thủ tục cũng như triển khai cải tạo, nâng cấp lưới điện. Cũng như những nơi khác được đơn vị quản lý vận hành, cấp điện trước nay, đối với các khu vực lưới điện mới tiếp nhận từ các HTX này, mục tiêu là giảm đến mức thấp nhất các sự cố do chủ quan, nâng cao chất lượng điện và dịch vụ khách hàng.

Cùng với việc triển khai sửa chữa, cải tạo lưới điện tiếp nhận, các Điện lực Điện Bàn và Đại Lộc tích cực tuyên truyền, hướng dẫn về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; vận động khách hàng tích cực phối hợp trong việc bảo vệ hành lang an toàn đường dây, đề phòng các nguy cơ mất an toàn đường dây sau công tơ... Qua đó nhằm đảm bảo cho lưới điện vận hành an toàn, tin cậy, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân và phát triển KT-XH của địa phương.

Dự kiến năm 2026, PC Quảng Nam sẽ đầu tư xây dựng, nâng cấp lưới điện mới tiếp nhận từ 5 HTX nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt và sản xuất ngày càng cao của người dân. Cụ thể, cấy mới 30 trạm biến áp phụ tải; nâng công suất 6 TBA; trồng mới 1.025 cột và kéo mới 39,3 km đường dây trung, hạ áp; đảm bảo bán kính cấp điện đến hộ khách hàng theo tiêu chuẩn không quá 300m (trước đây là 1.450m). Dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 2/2026.