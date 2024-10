Công nghiệp PC Quảng Nam tiếp tục chủ động đảm bảo cấp điện đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh (QNO) - Đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung do ông Nguyễn Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên tổng công ty chủ trì vừa làm việc với Công ty Điện lực Quảng Nam về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025.

Quang cảnh làm việc. Ảnh: VIỆT HẢO

Theo ông Nguyễn Hữu Khánh - Giám đốc PC Quảng Nam, thời gian qua công ty đảm bảo cung cấp đủ điện, an toàn, ổn định đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh nhà. Tổng sản lượng điện giai đoạn 2021 đến tháng 9/2024 là hơn 9,247 tỷ kWh, tăng trưởng bình quân là 8,5%/năm.

Ông Nguyễn Hữu Khánh - Giám đốc PC Quảng Nam: "Tiếp tục đảm bảo cấp điện ổn định trên địa bàn tỉnh nhà thời gian tới". Ảnh: VIỆT HẢO

Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý vận hành lưới điện, đồng thời chủ động đầu tư cải tạo hệ thống điện… nên các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện cải thiện rõ rệt.

Đối với công tác kinh doanh, đến nay, tỷ lệ khách hàng giao dịch dịch vụ điện theo phương thức điện tử, tỷ lệ giao dịch qua môi trường mạng các dịch vụ điện đều đạt 100%. Thời gian giải quyết các thủ tục của ngành điện trung bình các năm 2023, 2024 đạt 2,04 ngày/công trình, rút ngắn hơn nhiều so với kế hoạch (5 ngày).

Về đầu tư phát triển, từ năm 2021 - 2024, hầu hết các chỉ tiêu đầu tư xây dựng được công ty thực hiện đạt và vượt kế hoạch giao. Công ty quản lý đầu tư 1.093 tỷ đồng, xây dựng mới và nâng cấp lưới điện phân phối. Ngoài ra, theo Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, riêng lưới điện 110kV, từ 2021 – 2025 đã triển khai 18 dự án với tổng vốn trên 2.000 tỷ đồng, trong đó ưu tiên cho miền núi, ven biển và khu công nghiệp. Như vậy, Quảng Nam được ngành điện quan tâm đầu tư vốn rất lớn cho sự phát triển.

Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực Miền Trung Nguyễn Thanh đánh giá cao những nỗ lực của PC Quảng Nam nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, sự chủ động, sáng tạo. Ảnh: VIỆT HẢO

Ông Nguyễn Thanh - Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đánh giá cao những nỗ lực của PC Quảng Nam thời gian qua, đã góp phần tích cực cùng Tổng công ty duy trì phát triển. Ông đề nghị PC Quảng Nam với lợi thế đang có, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sự chủ động để đảm bảo cấp điện cho nhu cầu phát triển KT-XH của địa phương.

Tăng cường hơn nữa các giải pháp để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; vận hành an toàn lưới điện, trong đó chú ý tuyến cáp xuyên biển cấp điện đảo Cù Lao Chàm. Từ bây giờ chủ động triển khai kế hoạch năm 2025, lập kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030 nhằm hoàn thiện lưới điện. Tính toán kết lưới điện với các Công ty Điện lực Kon Tum, Quảng Ngãi để khai thác mạch vòng nhằm đảm bảo cấp điện liên tục.

Trong công tác kinh doanh, cần chủ động các kênh thông tin thông báo đến khách hàng, không để gián đoạn. Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đặc biệt thường xuyên chú trọng công tác bảo đảm an toàn lao động, an toàn chi phí doanh nghiệp; an toàn thông tin để phát triển bền vững.

Cùng với đó, phát huy tinh thần tương thân tương ái vì an sinh xã hội, cũng như hỗ trợ các đơn vị ngành điện vượt qua gian khó do thiên tai, bão lũ...