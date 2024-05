Lâm nghiệp Phấn đấu giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 15,2 tỷ USD Theo báo cáo của Cục Lâm nghiệp, năm 2023 là năm khó khăn của ngành gỗ Việt Nam. Lạm phát tăng cao tại một số quốc gia xuất khẩu lâm sản chính của Việt Nam nên chính phủ các nước này ban hành nhiều chính sách thắt chặt tiền tệ, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, giảm mua sắm đối với các sản phẩm không thiết yếu, trong đó các sản phẩm chế biến từ gỗ.

Năm 2023, giá trị xuất khẩu gỗ, lâm sản đạt 14,47 tỷ USD, giảm 15,4% so với năm 2022; trong đó giá trị xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt hơn 9,11 tỷ USD (giảm 17,5%), gỗ đạt hơn 4,35 tỷ USD (giảm 12,4%), lâm sản ngoài gỗ đạt hơn 1 tỷ USD (giảm 7,7% so với năm 2022). Giá trị xuất khẩu sang các thị trường xuất khẩu chính như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU đều giảm so với năm 2022.

Giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt hơn 2,17 tỷ USD, giảm 28,3% so với năm 2022. Giá trị xuất siêu đạt 12,3 tỷ USD. Riêng 2 tháng đầu năm 2024, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản ước đạt 2,68 tỷ USD, tăng 47,4% so với cùng kỳ năm 2023; giá trị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 355 triệu USD, tăng 31% so với cùng kỳ 2023; xuất siêu 2 tháng đầu năm ước đạt 2,46 tỷ USD.

Năm 2024, ngành nông nghiệp phấn đấu giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 15,2 tỷ USD; trong đó gỗ và sản phẩm gỗ trên 14,2 tỷ USD, tăng khoảng 6% so với năm 2023. Để đạt mục tiêu trên, ngành sẽ kiểm soát và quản lý chặt chẽ gỗ nhập khẩu, đảm bảo gỗ có nguồn gốc hợp pháp trước khi chế biến, khuyến khích sử dụng nguồn gỗ nguyên liệu từ rừng trồng sản xuất trong nước.