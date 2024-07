Thế giới Pháp siết chặt an ninh trước thềm Olympic Paris 2024 (QNO) - Pháp vừa triển khai lực lượng an ninh để đảm bảo an toàn cho lễ khai mạc hoành tráng của Thế vận hội mùa hè 2024 (Olympic Paris 2024) diễn ra vào tuần tới.

Toàn cảnh khán đài và màn hình lớn được lắp đặt trên bờ sông Seine phục vụ lễ khai mạc Olympic Paris 2024. Ảnh: Reuters

Hôm qua 18/7, cảnh sát Paris bắt đầu chặn người dân cũng như khách du lịch tiếp cận các khu vực thiết lập an ninh gần sông Seine trước lễ khai mạc Olympic Paris 2024 sẽ diễn ra vào ngày 26/7.

Trong lễ khai mạc, hàng nghìn vận động viên sẽ đi thuyền dọc sông Seine về phía tháp Eiffel vào lúc hoàng hôn.

Sông Seine chảy qua trung tâm thành phố Paris, được bao quanh bởi các tòa nhà văn phòng và chung cư. Du thuyền trên sông Seine và thưởng ngoạn cảnh đẹp hai bên bờ sông luôn thu hút đông đảo khách du lịch nội địa và quốc tế.

Pháp với quyết định chưa từng có về việc sử dụng một đoạn sông Seine dài 6km làm sân khấu ngoạn mục cho buổi lễ khai mạc trước sự tham dự của khoảng 320 nghìn người tạo ra một thách thức lớn cho các cơ quan an ninh, sự an toàn của các vận động viên Olympic cũng như khán giả.

Chính quyền Pháp cho biết 45 nghìn cảnh sát đang được triển khai cũng như 10 nghìn binh sĩ đang làm nhiệm vụ của chiến dịch quân sự gọi là Sentinelle bảo vệ cho lễ khai mạc sự kiện đa môn thể thao lớn nhất thế giới.

Một tiểu đoàn đặc biệt được thành lập để đảm bảo an toàn khu vực cho các vận động viên nằm dọc theo phần phía đông của sông Seine, bảo vệ tàu thuyền và người tham dự; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng an ninh khác.

Trung tá Olivier - Chỉ huy trưởng hoạt động của tiểu đoàn đặc biệt trên nói: "Đây là nhiệm vụ an ninh đặc biệt quan trọng chưa từng có khi sông Seine là khu vực diễn ra rất nhiều hoạt động dành cho Olympic Paris 2024".

Nhiều du khách theo dõi nhà thờ Đức Bà từ bên ngoài khu vực an ninh thiết lập cho Olympic Paris 2024. Ảnh: AP

Cạnh đó, các đơn vị đặc nhiệm tham gia chiến dịch Sentinelle triển khai công nghệ cao như máy bay không người lái và sóng siêu âm, cũng như các thợ lặn chiến đấu, nhóm tuần tra dọc sông Seine và chó nghiệp vụ.

Ngoài ra, tiểu đoàn đang sử dụng các hệ thống chống máy bay không người lái và phối hợp chặt chẽ với Không quân Pháp, lực lượng bảo vệ bầu trời Paris.

Một đại úy cho biết quân đội sẵn sàng ứng phó với bất kỳ loại mối đe dọa nào có thể ở dưới nước, trên mặt nước, trên bộ hoặc trên không xung quanh khu vực sông Seine.

Theo các quan chức lực lượng an ninh Pháp, việc nước Pháp sắp trở thành tâm điểm chú ý của thế giới, sứ mệnh an ninh Thế vận hội là một trải nghiệm độc đáo đối với những người lính, lực lượng an ninh và thậm chí là cơ hội để một số người khám phá Paris dịp đặc biệt này.