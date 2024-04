Lao động - Việc làm Phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Tháng công nhân trong Công an nhân dân (QNO) - Ngày 24/4, Bộ Công an tổ chức trực tuyến lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Tháng công nhân trong Công an nhân dân (CAND) năm 2024.

Các đại biểu bấm nút phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Tháng công nhân năm 2024. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến ghi nhận, biểu dương những kết quả mà công an các đơn vị, địa phương, các cấp tổ chức công đoàn trong CAND đã đạt được trong năm 2023; đồng thời phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Tháng công nhân trong CAND năm 2024.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị công an các đơn vị, địa phương, tổ chức công đoàn, cán bộ chiến sĩ, công nhân lao động trong CAND tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền ý nghĩa của Ngày quốc tế lao động 1/5, các hoạt động trong Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề “Kết nối công nhân xây dựng tổ chức” và “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo lợi ích cho công nhân lao động và công tác an toàn vệ sinh lao động trong CAND.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Lao động, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Công đoàn, Luật Phòng cháy chữa cháy…, đồng thời phải quan tâm sâu sát hơn nữa đến đời sống cán bộ chiến sĩ công nhân lao động.

Đại diện các cụm thi đua trong CAND năm 2024 ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp trong CAND định kỳ gặp gỡ, lắng nghe và đối thoại với cán bộ chiến sĩ, công nhân lao động để giải quyết kịp thời những vấn đề cần được quan tâm, tháo gỡ. Chú trọng tổ chức các hoạt động phải thiết thực, các chương trình phải hiệu quả, cách làm phải sáng tạo, tất cả hướng đến nhiệm vụ chăm lo sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ chiến sĩ, công nhân lao động.

Công an các đơn vị, địa phương được yêu cầu phát động và triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ chiến sĩ, công nhân lao động, gắn với chủ đề và nội dung hành động trong Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024. Biểu dương, khen thưởng kịp thời cán bộ chiến sĩ, công nhân lao động, những tập thể có sáng kiến hiệu quả, thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ, công tác chiến đấu và hoạt động lao động sản xuất phục vụ lợi ích cho nhân dân, xã hội và cơ quan đơn vị...