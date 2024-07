Quốc phòng - An ninh Phát hiện quả bom nằm cách khu dân cư khoảng 1km tại Đông Giang (QNO) - Sau thời gian phát hiện và triển khai các biện pháp bảo vệ, một quả bom lộ thiên tại khu đất sản suất của người dân ở Đông Giang đã được lực lượng chức năng đưa đi xử lý, hủy nổ.

Quả bom được phát hiện lộ thiên khỏi mặt đất 0,55m. Ảnh: T.V.T

Sáng nay 10/7, Thượng tá Trần Văn Thắng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp triển khai xử lý một quả bom được xác định còn sót lại sau chiến tranh vừa được người dân phát hiện cách khu vực dân cư thôn K8 (xã Sông Kôn) khoảng 1km.

Theo Thượng tá Trần Văn Thắng, lúc phát hiện, quả bom trong tình trạng lộ thiên với chiều dài ra khỏi mặt đất 0,55m, đường kính lớn nhất 0,25m, vật liệu thép nguyên khối; trên đầu đạn còn nguyên ngòi nổ. Do quả bom tồn tại lâu năm ngoài tự nhiên nên có dấu hiệu hoen gỉ, mất cơ cấu an toàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Giang cử lực lượng chuyên môn đến kiểm tra hiện trạng quả bom; đồng thời triển khai khoanh vùng khu vực nguy hiểm, tổ chức canh giữ đảm bảo an toàn. Qua nhận định, quả bom có tính chất nguy hiểm nằm trong khu sản xuất của nhân dân, với độ an toàn thấp nên phương án xử lý bằng hình thức hủy nổ an toàn.



Quả bom được mang đi xử lý bằng phương pháp hủy nổ. Ảnh: T.V.T

Trước đó, vào tháng 11/2023, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đông Giang cũng tiến hành xử lý hủy nổ một quả bom dài 1,6m được phát hiện nằm dưới lòng đất gần khu dân cư thôn Ra Đung (xã Jơ Ngây).