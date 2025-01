Kinh tế Phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Nam năm 2025: Vì mục tiêu tăng trưởng "hai con số" Năm 2025 là năm cuối trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), đồng thời đóng vai trò then chốt trong việc tạo đà phát triển cho giai đoạn 2026 - 2030. Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số”, Quảng Nam đã xác định hàng loạt nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm đạt được kết quả cao nhất trong các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Quảng Nam đặt mục tiêu sẽ đạt tốc độ tăng trưởng "2 con số" trong năm 2025. Ảnh: T.C

Quyết liệt giải ngân đầu tư công

Quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 9,5 - 10% trong năm 2025 được đặt ra trong bối cảnh Quảng Nam đối diện với nhiều thách thức lẫn cơ hội. Đây là giai đoạn tăng tốc và bứt phá, vừa hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 5 năm, vừa tạo tiền đề cho chiến lược dài hạn.

Phát biểu tại hội nghị triển khai kế hoạch nhiệm vụ phát triển KT-XH và chương trình công tác năm 2025 vào cuối tuần vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng nhấn mạnh, Quảng Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, đòi hỏi phải có quyết tâm mạnh mẽ, hành động cụ thể, hiệu quả và quyết liệt.

Mỗi đơn vị, địa phương phải trở thành một hạt nhân tiên phong, khơi dậy tiềm năng đưa tỉnh vững bước đi lên, tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình.

Xác định đầu tư công là động lực chính, dẫn dắt các nguồn đầu tư xã hội, 13 dự án chậm tiến độ, dừng thực hiện được “điểm tên”, các chủ đầu tư được yêu cầu giải trình.

Báo cáo tiến độ lò đốt rác tại xã Cẩm Hà (TP.Hội An), lãnh đạo UBND TP.Hội An cho hay, dự án khởi công, sau đó đưa vào vận hành đốt thử 3 lần trong năm 2016 và 2017 nhưng tất cả đều không đạt công suất thiết kế đặt ra (90 tấn/ngày đêm). Do không đạt công suất, công trình không thể nghiệm thu quyết toán và gặp vướng mắc.

Các đại biểu dự hội nghị triển khai kế hoạch nhiệm vụ phát triển KT-XH và chương trình công tác năm 2025 tại điểm cầu chính. Ảnh: T.C

Đến 2020, địa phương đã hoàn thành hồ sơ song không thể liên hệ được đơn vị thi công do đơn vị này thua lỗ, phá sản. Sắp tới, thành phố sẽ có báo cáo cụ thể để giải quyết dứt điểm vướng mắc.

Lãnh đạo TP.Hội An cũng kiến nghị tỉnh hỗ trợ giải quyết một số khó khăn liên quan Cụm công nghiệp Thanh Hà, hỗ trợ phương tiện để cung ứng lương thực thực phẩm cho nhân dân Cù Lao Chàm trong điều kiện thời tiết phức tạp, kéo dài; xin chủ trương sử dụng cát nạo vét sông Cổ Cò để chống sạt lở bờ biển...

Được yêu cầu báo cáo về tiến độ cầu Tam Giang, ông Lê Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho hay công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, đơn vị thi công triển khai từ tháng 10 nhưng gặp mưa liên tục nên chỉ còn khoảng 10m phải xử lý nền đất yếu, sâu chưa thực hiện được.

UBND huyện đã mời đơn vị thi công yêu cầu tiếp tục triển khai, dự kiến hoàn thành trong quý II/2025. Riêng dự án cầu Tam Tiến và đường dẫn, địa phương đang tích cực phối hợp tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Duy Ân - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ thông tin, năm 2024, TP.Tam Kỳ bị hụt thu khá nhiều liên quan nguồn thu từ khai thác quỹ đất. Một số công trình cấp bách địa phương chưa cân đối được nguồn, đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ.

“Tam Kỳ cam kết bố trí tái định cư đầy đủ để thực hiện các dự án. Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung cho nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy đầu tư công, cùng tỉnh triển khai các dự án lớn trong năm 2025” - ông Ân cho hay.

Tập trung xúc tiến đầu tư

Năm 2025, Quảng Nam tiếp tục xây dựng cơ chế hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao. Đồng thời kịp thời nắm bắt, xử lý khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp FDI, nhất là thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ các dự án tại tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu tập trung quyết liệt cho giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Ảnh: T.C

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng cho hay, Quảng Nam xác định tăng cường thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực mới, công nghệ cao như đầu tư sân bay, cảng biển, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo... Đồng thời, việc rà soát và tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm được thực hiện ngay từ đầu năm.

Để mục tiêu tăng trưởng kinh tế khả thi, 11 giải pháp cụ thể được Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng yêu cầu quyết liệt thực hiện ngay từ bây giờ.

“Muốn có kinh tế tăng trưởng hai con số, phải thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp, có những giải pháp cụ thể, thiết thực như đã làm thời gian qua. Nhiều doanh nghiệp đã đứng bên bờ phá sản, nhưng chỉ cần điều chỉnh cơ chế phù hợp giúp doanh nghiệp sống lại, kể cả các hợp tác xã.

Việc cần làm là tập trung giải phóng mặt bằng, hoàn thành các công trình dự án dở dang, đẩy mạnh việc cấp phép khai thác vật liệu xây dựng thông thường để xóa khan hiếm và quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chúng ta cần sự quyết tâm và trách nhiệm cao từ mọi cấp, đặc biệt là người đứng đầu. Đây là nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng là cơ hội để tạo bước ngoặt quan trọng trong phát triển KT - XH của tỉnh” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng nhấn mạnh.

Biểu dương quyết tâm, tinh thần mạnh mẽ trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nói, năm 2024, Quảng Nam đã bước qua nhiều thời điểm rất khó khăn và đã thể hiện nỗ lực đáng ghi nhận trong chặng cuối năm.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra thực tế triển khai dự án đầu tư công. Ảnh: T.C

“Chúng ta đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu để lưu ý và làm tốt hơn trong giai đoạn sắp tới. Không được bi quan trước khó khăn, nhưng cũng không thỏa mãn với những gì đã đạt được. Các cấp ngành từ tỉnh đến cơ sở cần xác định tinh thần “5 rõ”, đề ra các yêu cầu đột phá, bứt phá, không để giậm chân tại chỗ.

Một nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục tập trung sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, cân nhắc nhiều góc độ khác nhau, khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động và rà soát, phân công, bố trí công việc hợp lý, tránh chồng chéo, giảm thiểu khâu trung gian.

Tuyệt đối không để cán bộ yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm đảm nhiệm các vị trí quan trọng. Trong thời gian tới, tôi đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo chi tiết các dự án, đặc biệt là các giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án gặp khó khăn. Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, tất cả các dự án gây lãng phí phải có người chịu trách nhiệm cụ thể” - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, coi đây là khâu đột phá của đột phá, đặc biệt chú trọng triển khai hiệu quả Đề án 06. Đồng thời, tổ chức thực hiện chu đáo, chất lượng, tiết kiệm các sự kiện, ngày lễ lớn trong năm; tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp với tinh thần trách nhiệm cao nhất.