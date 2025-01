Xã hội Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trại giam An Điềm Sáng 24/1/2025, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Văn Bình đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trại giam An Điềm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng cùng thành viên đoàn công tác Tỉnh ủy tặng quà chúc mừng năm mới đến lãnh đạo Trại giam An Điềm. Ảnh: PHAN HOÀNG

Đại tá Trần Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại giam An Điềm (Cục C10, Bộ Công an) đã báo cáo khái quát tình hình hoạt động của trại trong năm 2024. Trong đó, nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa đơn vị và địa phương, ban, ngành của tỉnh.

Trong dịp tết, tất cả phạm nhân được tạo điều kiện đầy đủ về vật chất cũng như các hoạt động khác để đón Tết cổ truyền Ất Tỵ theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Trại giam An Điềm trong việc duy trì an ninh, an toàn trại giam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng cùng thành viên đoàn công tác Tỉnh ủy thăm hỏi, trào đổi về tình hình hoạt động của Trại giam An Điềm. Ảnh: PHAN HOÀNG

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng cũng đã ân cần thăm hỏi tình hình hoạt động của đơn vị, đồng thời chia sẻ những khó khăn mà cán bộ, chiến sĩ tại đây phải đối mặt trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, nhất là việc quá tải số lượng phạm nhân chấp hành án so với quy mô của trại hiện nay.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn cán bộ tại Trại giam An Điềm tiếp tục phát huy vai trò trong việc quản lý chặt chẽ và hỗ trợ các phạm nhân thay đổi nhận thức, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội.

Trong không khí những ngày Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025 cận kề, đồng chí Nguyễn Đức Dũng gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ tại Trại giam An Điềm. Mong cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.