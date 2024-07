Xã hội Phối hợp đảm bảo an toàn tín dụng chính sách (QNO) - Sáng nay 30/7, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tham dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Quang cảnh hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Q.VIỆT

Ngày 9/4/2021, Công an tỉnh và Ngân hàng CSXH tỉnh tiến hành ký kết Quy chế số 01 phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi quy chế phối hợp được ký kết, Ngân hàng CSXH tỉnh và Công an tỉnh đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, xác định nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa 2 cơ quan, trọng tâm là phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật nhà nước, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực ngân hàng, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”...

Để công tác triển khai thực hiện quy chế phối hợp đạt hiệu quả cao, Công an tỉnh giao cho Phòng An ninh kinh tế và Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam giao cho Phòng Kế hoạch - nghiệp vụ tín dụng là các đơn vị giúp việc có trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vi tổ chức triển khai thực hiện.

Những năm qua, Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam tích cực phối hợp với Công an tỉnh tiến hành triển khai thực hiện các gói tín dụng ưu đãi đến người chấp hành xong án phạt tù. Doanh số cho vay đến ngày 30/6/2024 là 8,78 tỷ đồng với 156 khách hàng được vay vốn, doanh số thu nợ đạt 4,2 tỷ đồng. Dư nợ đến ngày 30/6/2024 là 5,69 tỷ đồng với 71 khách hàng còn dư nợ. Nợ khoanh 40 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,7/tổng dư nợ, với 1 khách hàng ở Tam Kỳ.

Công an tỉnh thường xuyên hướng dẫn Ngân hàng CSXH tỉnh chú trọng thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo mật hệ thống thông tin khách hàng. Trong đó, chú trọng áp dụng các biện pháp bảo mật cao cho hệ thống máy tính và cơ sở dữ liệu tại các phòng giao dịch và chi nhánh ngân hàng chính sách

Công anh tỉnh và Ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp chặt chẽ trong nhiều hoạt động. Ảnh: Q.VIỆT

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn - Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh đánh giá, trong 3 năm qua, Công an tỉnh, Ngân hàng CSXH tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế phối hợp, thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin hoạt động tín dụng chính sách, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Công tác an ninh kinh tế, an ninh trật tự, an toàn hoạt động tín dụng chính sách được đảm bảo.

Ông Trần Anh Tuấn yêu cầu Công an tỉnh, Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an ninh kinh tế, an toàn hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.