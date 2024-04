Quốc phòng - An ninh Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Quảng Nam báo công dâng Bác tại Khu di tích An ninh Khu 5 (QNO) - Ngày 10/4, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an Quảng Nam tổ chức dâng hoa, dâng hương và báo công dâng Bác tại Khu di tích An ninh khu 5 (xã Trà Tân, Bắc Trà My).

Đây là hoạt động được tổ chức trước thềm kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 - 15/4/2024).

Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh (thứ ba từ phải sang) cùng lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động và lãnh đạo các đơn vị tại buổi báo công dâng Bác. Ảnh: T.D

Cán bộ chiến sĩ đơn vị đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động báo công dâng Bác về những thành tích, chiến công của lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an Quảng Nam qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Qua chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an Quảng Nam, nhất là từ khi tái lập tỉnh năm 1997 đến nay, qua từng thời kỳ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương, các đoàn công tác của của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Quảng Nam.

Đơn vị cũng đã bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, tăng cường phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; thường xuyên thực tập các phương án chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với Công an các đơn vị, địa phương trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm...

Đại tá Lê Quang Vịnh - Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động báo công dâng Bác về những thành tích, chiến công của đơn vị. Ảnh: T.D

Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát Cơ động Công an Quảng Nam đã nguyện hứa tuyệt đối trung thành, kiên định với mục tiêu, lý tưởng và con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Từ đó, ra sức trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, gắn bó máu thịt với nhân dân; vượt qua khó khăn; mưu trí, sáng tạo, dũng cảm trong chiến đấu; phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng, xứng đáng là "Thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, Nhà nước, là "Lá chắn thép" bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đại tá Hồ Song Ân và Đại tá Lê Quang Vịnh tặng quà cho các em học sinh vượt khó. Ảnh: T.D

Dịp này, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã trao 10 phần quà tặng học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn xã Trà Tân (huyện Bắc Trà My).