Dã ngoại cùng tour vớt rác

Mặc dù dịch Covid-19 kéo dài, Hội An không có nhiều du khách, nhưng các bạn yêu môi trường tại Hội An vẫn tổ chức thành từng nhóm cùng Hội An kayak tours đi vớt rác trên sông Thu Bồn đến Cửa Đại. Nhóm chủ yếu là những người bạn nước ngoài đang sinh sống tại Hội An.

Thuyền kayak trở thành sứ giả môi trường.

Anh Nguyễn Văn Long - Giám đốc Công ty Hội An kayak tours chia sẻ: “Dịch bệnh gây nhiều khó khăn, nhưng không vì thế mà hoạt động vì môi trường dừng lại. Tinh thần vì môi trường của các bạn trong nhóm luôn cháy, vì thế mỗi tháng Hội An kayak tours tổ chức một chuyến để mọi người vừa dã ngoại vừa tham gia vớt rác”.

Vớt rác tại An Lương, xã Duy Hải, Duy Xuyên.

Victoria - một thành viên nhóm vớt rác cho biết: “Những chuyến vớt rác thật thú vị. Ngồi nhà mãi cũng chán lắm, ra sông vớt rác vừa lao động, vừa góp phần làm sạch môi trường lại được gặp mọi người cùng chung nhau làm tiệc liên hoan, động viên tinh thần và chia sẻ cùng nhau để vượt qua dịch bệnh”.

Chế biến ẩm thực để gặp nhau thư giãn sau buổi vớt rác.

Nhiều năm qua, Hội An kayak tours là đơn vị tiên phong trong việc thu hút những người yêu môi trường - chủ yếu là người châu Âu sinh sống, làm việc hoặc du lịch tại Hội An thường xuyên dọn rác trên sông Thu Bồn, biển Cửa Đại…

Thưởng thức món cá nướng lá chuối xứ Quảng.