Diện mạo mới của đường Võ Chí Công

(QNO) - Làn đường thứ 2 đang được đầu tư, hoàn thiện, các hạng mục cây xanh, lề đường, dải phân cách, cống thoát nước, biển báo, vạch kẻ đường… đang được triển khai thi công đồng bộ, tất cả đang tạo nên diện mạo mới cho tuyến đường Võ Chí Công.

Tuyến đường Võ Chí Công dài 69km từ TP.Hội An đến sân bay Chu Lai (Núi Thành). Ảnh: H.Q

Tuyến đường ven biển Việt Nam đoạn qua địa phận Quảng Nam mang tên đường Võ Chí Công, dài 69km từ TP.Hội An đến sân bay Chu Lai (Núi Thành). Tháng 3.2022, tuyến đường này đã kết nối thông suốt toàn tuyến từ cầu Cửa Đại đến sân bay Chu Lai.



Hiện dự án mở rộng đường biển Võ Chí Công đoạn từ cầu Cửa Đại vào TP.Tam Kỳ thuộc thành phần HA/W2 đường dẫn cầu Cửa Đại Nam Hội An (Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu TP.Hội An do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ) đang khẩn trương thi công. Dự án có tổng chiều dài 36,5km, quy mô mặt cắt ngang quy hoạch rộng 38m, triển khai trên địa bàn các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình và TP.Tam Kỳ.

Đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: H.Q

Theo ghi nhận những ngày qua, các đơn vị thi công đang trải nhựa và khẩn trương hoàn thiện làn thứ 2. Đồng thời triển khai hạng mục cống thoát nước, trồng cây xanh 2 bên đường và dải phân cách.

Đường Võ Chí Công được kỳ vọng là tuyến đường phát triển du lịch ven biển kết hợp phát triển đô thị và công nghiệp, có cảnh quan đẹp, là hành lang hạ tầng quan trọng với đa dạng loại hình giao thông.

Trải nhựa làn thứ 2. Ảnh: H.Q

Dừa được trồng 2 bên đường tạo quan cảnh khá đẹp mắt. Ảnh: H.Q

Trồng hoa trên dải phân cách. Ảnh: H.Q

Thông suốt toàn tuyến giúp giao thương thuận tiện hơn. Ảnh: H.Q

Một đoạn hoàn thành 2 làn đường. Ảnh: H.Q

Dự kiến dự án sẽ hoàn thành ngày 30/4/2023. Ảnh: H.Q