Diễn tập phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư

(QNO) - Tối 8/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC và CHCN) Công an Quảng Nam, Công an TP.Tam Kỳ, UBND phường Phước Hòa (TP.Tam Kỳ) phối hợp tổ chức diễn tập phòng phương án phòng cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư khối phố 2, phường Phước Hòa.

Các lực lượng tham gia diễn tập. Ảnh: HỒ QUÂN

Tình huống giả định là khoảng 19h00, đám cháy bất ngờ xảy ra tại số nhà 383 Phan Châu Trinh thuộc Khối phố 2, phường Phước Hòa.

Do đám cháy diễn ra vào buổi tối, chủ nhà đang nghỉ ngơi nên phát hiện chậm. Đáng chú ý, chủ nhà này kinh doanh đồ chơi trẻ em nên lượng chất dễ cháy lớn. Tốc độ cháy diễn ra nhanh, lan rộng lên toàn bộ ngôi nhà và cháy theo chiều thẳng đứng của nhà cao tầng, nếu không nhanh chóng khống chế, dập tắt thì ngọn lửa có nguy cơ cháy lan sang những nhà dân liền kề, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trong tình huống giả định, khi phát hiện cháy, người dân nhanh chóng mang bình xịt cứu hóa, khống chế tham gia dập lửa. Ảnh: HỒ QUÂN

Một số người dân mang theo xô, chậu dập lửa. Ảnh: HỒ QUÂN

Là người đầu tiên phát hiện, người nhà số 381 đường Phan Châu Trinh nhanh chóng ấn chuông báo cháy; sau đó chạy sang đập cửa, hô hoán báo cho người trong nhà bị cháy biết. Bên trong nhà, người dân khẩn trương tìm lối thoát ra ngoài như chạy lên ban công tầng 2, qua nhà bên cạnh và cố gắng thoát ra khỏi đám cháy.

Các nhà dân trong Tổ liên gia an toàn PCCC số 1 nghe còi báo cháy nhanh chóng mang theo bình chữa cháy, xô, chậu để hỗ trợ chữa cháy, cứu tài sản. Các thành viên khác lập tức gọi báo cháy đến lực lượng Cảnh sát PCCC và CHCN; báo thông tin cho lãnh đạo phường, công an thành phố; thông báo cho ngành điện lực ngắt điện đối với các hộ dân của Khối phố 2 dọc tuyến đường Phan Châu Trinh.

Người dân bắc thang lên tầng 2 cứu người gặp nạn. Ảnh: HỒ QUÂN

Đưa người trong nhà ra khỏi đám cháy an toàn. Ảnh: HỒ QUÂN

Khi tiếp nhận thông tin, khối phố trưởng, lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố đến hiện trường, tổ chức cứu người bị nạn, hướng dẫn thoát nạn; tổ chức chữa cháy, khống chế lửa bằng vật dụng sẵn có; di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Công an phường Phước Hòa, Công an TP.Tam Kỳ cũng khẩn trương tiếp cận khu vực cháy, phối hợp với lực lượng tại chỗ chữa cháy, tổ chức chốt chặn lối vào và phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, không cản trở hoạt động chữa cháy. UBND phường Phước Hòa huy động cán bộ y tế, các ban ngành, đoàn thể đến hiện trường để phối hợp chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Đưa tài sản ra khỏi đám cháy đến nơi an toàn. Ảnh: HỒ QUÂN

Cán bộ y tế sơ, cấp cứu cho người bị nạn. Ảnh: HỒ QUÂN

Lực lượng công an phối hợp dập lửa. Ảnh: HỒ QUÂN

Tuy nhiên, do đám cháy mạnh, lan nhanh, tỏa nhiều khí độc nên công tác chữa cháy, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Nhưng nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, một số người bị thương và ngạt khói được di chuyển đến khu tập kết để chăm sóc và sơ, cấp cứu.

Cán bộ chiến sĩ cảnh sát PCCC và CHCN sau 8 phút nhận tin báo đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương lắp đặt ống dẫn nước, chuẩn bị dập lửa. Ảnh: HỒ QUÂN

Sau khoảng 8 phút nhận tin báo cháy, lực lượng cảnh sát PCCC và CHCN gồm 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ cứu nạn và 20 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Tổ trinh sát nhanh chóng vào bên trong ngôi nhà để kiểm tra đám cháy và tìm kiếm cứu người bị nạn. Tổ cứu nạn nắm thông tin từ tổ trình sát lập tức trang bị quần áo chống nóng, bình khí thở và mặt nạ cách ly để tiếp cận khu vực cháy để đưa người gặp nạn ra ngoài. Tổ chữa cháy nhận lệnh chỉ huy trưởng, lắp đặt ống dẫn, phun vào vùng cháy để làm mát và dập tắt đám cháy cục bộ.

Phun nước vào vùng cháy để làm mát, khống chế đám cháy. Ảnh: HỒ QUÂN

Chung sức dập lửa. Ảnh: HỒ QUÂN

Sau 30 phút, sự phối hợp của lực lượng cảnh sát PCCC và CHCN với lực lượng PCCC đã phát huy hiệu quả. Người bị thương, mắc kẹt trong đám cháy được đưa ra ngoài. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn và không còn khả năng bùng phát, lây lan. Hiện trường vụ cháy được phong tỏa, đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ công tác điều tra của lực lượng chức năng.

Công tác phòng cháy chữa cháy hết sức tập trung. Ảnh: HỒ QUÂN

Theo Trung tá Phạm Văn Nhất - Phó Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Quảng Nam thông qua diễn tập, người dân sẽ nâng cao tinh thần cảnh giác cũng như kiến thức, kỹ năng về PCCC. Đồng thời việc phối hợp tổ chức phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn của các lực lượng sẽ phát huy hiệu quả khi có cháy xảy ra. Đặc biệt, phát huy vai trò chỉ huy, điều hành, tổ chức xử lý của lực lượng tại chỗ, Tổ liên gia an toàn PCCC – những người gần hiện trường và tiếp cận đám cháy nhanh, sớm nhất; góp phần quan trọng vào công tác PCCC, an ninh trật tự, an toàn xã hội

Đám cháy được dập tắt nhanh chóng, an toàn nhờ sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát PCCC và CHCN với lực lượng PCCC tại chỗ. Ảnh: HỒ QUÂN

Qua diễn tập, mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC sẽ phát huy hiệu quả trong việc xây dựng, tổ chức lực lượng tại chỗ chữa cháy khi có cháy bùng phát trong khu dân cư. Ảnh: HỒ QUÂN

[VIDEO] - Diễn tập PCCC trong khu dân cư: