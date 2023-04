Độc đáo show trình diễn thời trang tái chế ở phố cổ Hội An

(QNO) - Chiều 25.3, tại phố cổ Hội An đã diễn ra sự kiện trình diễn thời trang tái chế độc đáo do những phụ nữ khuyết tật trình diễn. Đây là sự kiện hưởng ứng Giờ Trái đất 2023, thu hút khá đông người dân phố Hội và du khách tham gia, để lại nhiều xúc cảm và hình ảnh ấn tượng.

Sự kiện tổ chức vào chiều cuối tuần thu hút khá đông du khách trong và ngoài nước tham gia cổ vũ. Ảnh: MINH QUÂN

Chương trình do Phòng Tài nguyên - môi trường TP.Hội An chủ trì tổ chức với sự phối hợp của Câu lạc bộ Vì môi trường Hội An (S.E.A Club), Hội LHPN phường Cẩm Nam, mô hình kinh doanh tái chế Cửa tiệm Hạnh Phúc, Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ hoà nhập cộng đồng (CORMIS), đơn vị sản xuất âm nhạc SPICE Records, thương hiệu thời trang Miukstyle-shop và các câu lạc bộ người khuyết tật tại TP.Đà Nẵng thực hiện.



Tuyến đường Bạch Đằng đông nghịt người đến cổ vũ và khích lệ. Ảnh: MINH QUÂN

Không gian của sự kiện diễn ra tại cung đường Bạch Đằng trong khu vực phố cổ Hội An. “O Collection” - một Giờ Trái đất đặc biệt là tên gọi của bộ sưu tập thời trang tái chế.

[VIDEO] - Chị em khuyết tật tự tin với phần trình diễn của mình:

Your browser does not support the video tag.

Sự kiện thu hút hàng ngàn du khách trong và người nước đến thưởng thức và cổ vũ, khích lệ. Nhiều du khách nước ngoài vô cùng ấn tượng và xúc động khi chứng kiến người mẫu trình diễn là những phụ nữ khuyết tật.

Các chị em đều là thành viên đến từ Cửa tiệm Hạnh phúc, CORMIS và các câu lạc bộ khuyết tật Đà Nẵng. Các chị em đều mắc khuyết tật trên cơ thể, có người mang nạn hay ngồi xe lăn khi trình diễn song đều khá tự tin. Họ hoàn thành phần trình diễn của mình trong các thiết kế trang phục áo dài, áo bà ba truyền thống được may từ vải thừa, vải cũ... trong sự cổ vũ nhiệt tình và xúc động của khán giả.

Những phụ nữ khuyết tật tự tin trình diễn và giao lưu với khán giả. Ảnh: MINH QUÂN

Buổi biểu diễn thời trang tái chế nhằm truyền tải thông điệp về việc trao quyền cho các nhóm yếu thế trong cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, lan toả những thông điệp nhân văn, có ý nghĩa tích cực trong cộng đồng.

Trên đôi nạn, người phụ nữ này đã trình diễn trang phục áo dài khá đẹp được may từ vải thừa. Ảnh: MINH QUÂN

Chị Phan Ngọc Xuân Thảo - nhà thiết kế thương hiệu thời trang Miukstyle-shop, người đã sáng tạo trang phục từ những mảnh vải vụn bỏ đi thành những tác phẩm thời trang độc đáo chia sẻ: “O Collection" là nguồn cảm hứng, là thông điệp, là câu chuyện của sự kết nối, chia sẻ giữa người với người, giữa cá nhân với xã hội - một vòng quay cộng đồng, không xác định điểm khởi đầu và cũng không có điểm kết thúc... Cứ thế mọi thứ đến và hoà quyện cùng nhau”.

Nụ cười rạng rõ của một người mẫu khuyết tật trước sự chia sẻ của khán giả. Ảnh: MINH QUÂN

Lãnh đạo TP.Hội An xúc động tặng vòng nguyệt quế cho những nguời mẫu tại buổi trình diễn thời trang tái chế. Ảnh: MINH QUÂN

Theo các nhà chuyên môn, cảm hứng mà họ sáng tạo nên bộ sưu tập “O Collection” bắt nguồn từ môn nghệ thuật Kintsugi - bộ môn nghệ thuật cổ xưa của người Nhật Bản là biến gốm vỡ thành kiệt tác.

Là một trong số những người mẫu tham gia buổi trình diễn đặc biệt, chị Thái Thị Kim Cúc - mô hình kinh doanh tái chế Cửa tiệm Hạnh phúc xúc động chia sẻ: “Qua chương trình này, chúng tôi mong muốn cộng đồng có những nhìn nhận tích cực về chúng tôi. Để những người không may mắn, khuyết tật như chúng tôi tự tin vươn lên trong cuộc sống”.

Theo nhà sáng tạo thời trang, những mảnh vải thừa, vải cũ như một liều thuốc chữa lành dành cho người khuyết tật. Ảnh: MINH QUÂN

Buổi trình diễn kéo dài hơn một giờ đồng hồ không chỉ mang lại niềm vui cho rất nhiều "người mẫu" khuyết tật mà còn gây ấn tượng mạnh lẫn sự ngưỡng mộ đối với du khách trong và ngoài nước.

Một phụ nữ khuyết tật phải dùng nạn trong buổi biểu diễn trước nhiều du khách. Ảnh: MiINH QUÂN

Niềm vui xen lẫn những giọt nước mắt ngọt ngào trong buổi trình diễn thời trang. Ảnh: MINH QUÂN

Dành cả niềm vui cho khán giả. Ảnh: Minh Quân

Hẹn gặp lại. Ảnh: MINH QUÂN