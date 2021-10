Lũ vừa rút, người dân Tam Kỳ tất tả dọn nhà

(QNO) - Sáng nay 25.10, nước lụt vừa rút người dân nội thị Tam Kỳ tất tả trở về nhà dọn lại nhà cửa, đồ đạc, vệ sinh môi trường...

Người dân ở khối phố Mỹ Thạch Đông (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) tranh thủ rửa chén bát, xoong nồi sau lũ. Ảnh: Đ.N

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Quảng Nam online, mực nước lũ tại một số khu dân cư thuộc khối phố Mỹ Thạch Đông, Mỹ Thạch Trung (phường Tân Thạnh); phường Hòa Thuận; An Phú... đang rút chậm. Ngay khi lũ vừa rút, người dân cũng tranh thủ về nhà để dọn dẹp không gian sống.

Một phụ nữ lội nước trở về nhà sau nhiều ngày tránh lũ. Ảnh: Đ.N

Trong khi đó, tại một số vị trí trên đường Phan Bội Châu, Bạch Đằng, Nguyễn Văn Trỗi... nước vẫn còn ngập gần 0,5m khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn.

Dù tuổi đã cao nhưng cụ bà này vẫn góp sức hỗ trợ con cháu dọn dẹp nhà cửa. Phía vườn rau, nước lũ vẫn còn ngập. Ảnh: Đ.N

Sau nhiều ngày tránh lũ, sáng nay, mẹ con chị Nguyễn Thị Kim Vy, khối phố Mỹ Thạch Đông (phường Tân Thạnh) cùng nhau trở về nhà. Công việc dọn dẹp cũng được triển khai ngay sau đó.

Chị Vy nói, hai vợ chồng phải chia nhau vừa dọn nhà, vừa dọn quán trên đường Bạch Đằng nên khá vất vả.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay mực nước lũ đang rút chậm, một số nơi vẫn còn ngập cục bộ. Ảnh: Đ.N

"Khu vực nhà mình thuộc vũng thấp nên hễ mưa lớn vài ngày, nước lên nhanh gây ngập. Vào mùa lụt sống trong cảnh rất mệt mỏi, nhưng riết rồi quen" - chị Vy chia sẻ.

Người dân tranh thủ vệ sinh vật dụng gia đình. Ảnh: Đ.N

Nước rút tới đâu, người dân dọn dẹp tới đó. Ảnh: Đ.N

Công việc dọn nhà được triển khai khẩn trương, đảm bảo vệ sinh sau lũ. Ảnh: Đ.N

Anh Trịnh Minh Nhật ở khối phố Mỹ Thạch Đông (phường Tân Thạnh) lau chùi chiếc quạt bị ẩm ướt sau lũ. Ảnh: A.N

Thóc lúa bị ẩm, người dân tranh thủ mang ra phơi trước sân ngay sau khi lũ vừa rút. Công việc này cứ lặp lại với người dân TP.Tam Kỳ trong mùa mưa lũ. Ảnh: Đ.N

Nước dâng quá nhanh, ông Quang không kịp di dời lúa lên nơi cao ráo. Hiện nhiều bao lúa đã nẩy mầm, chỉ có thể làm thức ăn chăn nuôi. Ảnh: H.Q

Đẩy nước ngập ra khỏi nhà. Ảnh: H.Q

Lau dọn giường ngủ sạch sẽ, tránh bị các bệnh ngoài da. Ảnh: H.Q

Lau rửa sạch sẽ các vật dụng trong gia đình. Ảnh: H.Q

Clip người dân dọn dẹp nhà sau mưa lũ